A terhes nő és a koronavírus

„Nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatással van a terhességre a koronavírus, mert jelenleg még nincsenek pontos adataink. Bár tudjuk, hogy a terhes nő a szervezetében lejátszódó immunológiai és hormonális változások miatt általában veszélyeztetettebb a légzőszervi betegségek tekintetében, arra még mindig nincs bizonyíték, hogy a kismamák fogékonyabbak-e a COVID-19 súlyosabb formájára” - mondta Dr. Stela Muránska kassai nőgyógyász. A szakember hozzátette: eddig nem igazolódott be, hogy a terhesség alatt a magzat is megfetőződik-e.

Ez az ismeret Kínából származik és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése is megerősítette. A kínai tudósok 147 terhes nő adatait vizsgálták, akik közül 64-nél beigazolódott a koronavírus-fertőzés, további 82 pedig fertőzésgyanús volt. Nyolc százalékuknak súlyos tüneteik voltak, egy százalék pedig súlyos beteg volt. A The Lancet szakfolyóiratban megjelent tanulmány azon terhes nők eseteit írja le, akik a kínai Vuhanban fertőződtek meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a császármetszéssel végződött szülés idején minden gyerek egészséges volt és sem az anyatejben, sem a köldökzsinórvérben, sem pedig a magzatvízben nem igazolódott be a vírus jelenléte.

„Az eddigi kutatások szerint nem fenyeget az a veszély, hogy szoptatáskor az anyától a baba is megbetegszik. Csakhogy a szülés után az anya olyan szoros kapcsolatban van a csecsemővel, hogy a COVID-19 átvitele sajnos nagyon valószínű. Olyan esetek is előfordultak, amikor a gyerek a megszületés után fertőződött meg” - mondja a szakember. Kérdés, nem nő-e meg a vetélés kockázata akkor, amikor a nő a terhesség korai szakaszában koronavírussal fertőződött meg. A tudományos adatok ezt a veszélyt nem támasztották alá. „Az sem valószínű, hogy a vírus hat a magzat fejlődésére, ugyanis jelenleg nincs bizonyíték a méhen belüli fertőzésre” - tette hozzá a szakember.

A doktornő a következőket tanácsolja a terhes nőnek:

viseljen szájmaszkot mindenütt, ahol emberekkel kerül kapcsolatba

alaposan és gyakran mossa meg és fertőtlenítse a kezét

kerülje a kézfogást

legalább 2 méter távolságra legyen azoktól az emberektől, akiknek kóros tüneteik vannak

ha lehet, ne utazzon sehova, főleg ne tömegközlekedési eszközzel

a megbízható információkat kövesse, ne essen pánikba

éljen egészségesen, egyen sok gyümölcsöt és zöldséget

ha kellemes az idő, naponta legalább 30 percet töltsön a napon

ha nem érzi jól magát, maradjon otthon, és telefonon kérjen tanácsot az orvostól.

(iZdravie-kovács)