Az elnök asszony lánya a modellszakértők szemével

„A modellszakma nem az első látásra megkapó szépséget, hanem az eredetiséget és egyediséget keresi. Emma megjelenése bizonyos helyzetekben előnyt jelenthet, máskor viszont akadályt” – mondja Saša Jány modellszakértő.



Nincs egyedül

Ha a tinédzser Emma az 1980-as években született volna, lehet, hogy boldogtalan és visszahúzódó lett volna az anyajegy miatt. Ma másságának köszönhetően gyönyörű nőként ünnepelhetik.

„Most a nagyon eredeti arcok trendje figyelhető meg. A modellszakma azonban sosem védekezett ez ellen. Ha valakinek nagyon egyedi megjelenése van, akkor az extrovertáltabb természetet is követel. A megfelelő viselkedés és a személyisége a siker felé viheti őt, de a szokatlan arcoknál ez mindig a véletlentől függ. Emma kisasszonnyal személyesen nem találkoztam, ezért nagyon nehéz számomra felmérni a képességeit. Feltételezem, hogy ha modell szeretne lenni, akkor megfelel az említett kritériumoknak” – mondja Saša Jány, aki 1997 óta képviseli a modelleket.

Példaként említi a világviszonylatban is sikeres 27 éves kanadai modellt, Winnie Harlow-t, aki bőrpigmentációs zavarban szenved. Fekete teste tele van – a ma már rá jellemző – fehér foltokkal. „Hálózatunk képviseli őt az egész világon, és mássága miatt valóban nagyon keresett” – teszi hozzá az Elite Model Management ügynökség igazgatója.

Egy vitiligo bőrbetegségben szenvedő mulatt modell jelent meg az Elite Model Look legutóbbi világdöntőjében is. „Az első öt helyezett közé került. Versenyeznek egymással az ügynökségek, hogy egy különleges modellt mutathassanak be. Emma pedig szépségpöttyével határozottan eredeti” – véli a pozsonyi Andrej Chamula, a verseny világdöntőjének győztese.

Más időket élünk

A világ topmodelljeinek menedzsere, Miro Šimonič, az M menedzsment ügynökség vezetője is lát potenciált a fiatal Emmában. „Ma minden lehetséges. Sok minden változott az idő múlásával, és semmi sem kötődik szigorúan valamihez. A különlegesek és a kivételesek előre kerülnek. A diverzitás valóban nagyon nagy” – vázolja a jelenlegi trendet. Emellett egy másik kiváltságra is rámutat, amely előreviheti Emmát. „Hihetetlen érték, hogy a Szlovák Köztársaság elnökének lánya, ő meglehetősen népszerű a világban. Minden attól függ, hogy ezt miként kezelik és értékesítik.”

Emma Lenka Sršňová modelljében

Ám Saša Jány ellentmond Miro Šimoničnak. „Nem hiszem, hogy ez hatással lehet a külföldi sikerekre. Egy érdekes történet segít a modellvilágban, de az, hogy valakinek a gyermeke vagy, nem elég. Fontos, és szerintem Emma számára is, hogy ezzel Szlovákiában ne éljenek vissza. Ez szomorú lenne. A média figyelmét nem kerülheti el, de végül is mindenki maga kelti fel az érdeklődést személye iránt” – állítja határozottan.

Miro Šimonič szerint azonban a furcsa divatirányzatok mellett sokszor a természetes szépség nyer. „Az emberek mindig valami tökéleteset akarnak látni. Jelenleg Pavlína Pořízkovával dolgozom. Ő a jó példája annak, hogy a klasszikus szépség mindent túlél” – mondja a cseh származású topmodellről, aki még a nyolcvanas években szerzett világhírnevet.

Egyelőre kérdéses, hogy Emma Čaputová, a feltörekvő sztár mi­lyen érdeklődést kelt majd a modellvilágban. Az őt képviselő szlovák ügynökség új arcát nem kommentálja, és az elnöki palotától csak rövid nyilatkozatot kaptunk, mely szerint nem Čaputová kisasszony kezdeményezéséről van szó. „Emmát az ügynökség szólította meg néhány hónappal ezelőtt. Az elnök asszonynak tetszenek a lányáról készített művészi fotók, és szurkol neki. Emma azt tervezi, hogy egyetemen folytatja tanulmányait, és a modellkedést mellékesnek tartja. Számára továbbra is a tanulás a legfontosabb” – ismételte meg a hivatalos álláspontot Zuzana Čaputová szóvivője. (PLUS 7 DNÍ)