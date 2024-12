A Niké Liga játékosai a Gyermekek Reménysége Klubnak segítenek

1200 euró minden gólért



A hétvégi 18. fordulóban a Niké vállalat minden egyes gól után 1200 euróval járul hozzá egy kiválasztott projekthez. Az aktuális szezonban fordulónként átlagosan 14 gól született, ami körülbelül 17 ezer eurót jelentene. A Niké vállalat már korábban is jelentős segítséget nyújtott a rászorulóknak: a Sport Jövőjéért Alap révén 1100 amatőr sportolót és sportszervezetet támogatott összesen közel 3 millió euróval. A vállalat vezérigazgatója, Roman Berger örömét fejezte ki, hogy ez az aktuális segítségnyújtás a futballhoz és a Niké Ligához kapcsolódik:

„Már másfél évvel ezelőtt, amikor a Niké Liga főtámogatójává váltunk, egyértelmű célokat tűztünk ki. Ezek közül az egyik az volt, hogy a Ligás Klubok Uniójával (ÚLK) és a klubokkal együtt szép dolgokat valósítsunk meg, és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Már tavaly elkezdtük, és a Hónap Gólja kezdeményezésen keresztül mintegy 96 ezer eurót adományoztunk. Ezek az adományok a sportot és a futballt támogatták. Most úgy döntöttünk, hogy ezt a tevékenységet kiterjesztjük, és egy nagyobb projektet hozunk létre, amely hosszú távon is fennmaradhat. Nagyon örülök, hogy most elindíthatjuk ezt a kezdeményezést.”

Szebb táborok a gyerekeknek



A kiválasztott projekthez a klubok és a játékosok bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, emellett a Niké Liga minden stadionjában gyűjtés is zajlik, amelybe a szurkolók is bekapcsolódhatnak. A 18. forduló bevételét a Gyermekek Reménysége Klub számára ajánlják fel. Ez egy olyan civil szervezet, amely összefogja azokat, akik szeretnének hozzájárulni a hosszú távon kórházban kezelt vagy hátrányos helyzetű gyermekek életének megkönnyítéséhez, szebbé tételéhez. Fő tevékenységei közé tartoznak a rendszeres látogatások a kórházak gyermekosztályain. Látogatási idő után együtt játszanak és beszélgetnek a beteg gyermekekkel. A szervezet igazgatója, Eva Gažová elmondta, mire fordítják a befolyt összeget:

„A pénzt onkológiai és kardiológiai kezelés alatt álló gyerekek és testvéreik számára szervezett gyermektáborokra költjük, amelyeket a következő nyáron, augusztusban tartunk meg.”

Ez a jótékonysági akció a mostani fordulóval indul, és a szezon végéig további három ilyen esemény várható.