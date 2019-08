A futók és a fellépő zenekar is adakozott Ádámkának Hodoson

A Klikk Polgári Társulás és a hodosi önkormányzat szervezésében zajló, Fut a Falu névre keresztelt rendezvény reggel kilenckor a gyerekek kétszáz méteres futásával indult. Az apróságok után az öt kilométeres versenytáv résztvevői dacoltak a méterekkel, a kánikulai meleggel. „A futók és a kocogók a futballpálya előtt rajtoltak el, s a település utcáin kijelölt távon népszerűsítették a sportos életvitelt. Legtöbben a Csallóközből érkeztek, de a szomszédos Galántai és Komáromi járásból is voltak a mezőnyben. A Bősi Futóklub népes csapattal képviseltette magát rendezvényünkön, a tagok felkészültségére, formájára való tekintettel a Duna-partiak vitték a prímet. Egyébként serleggel jutalmaztuk a három leggyorsabb férfi- és női versenyzőt, különdíjjal pedig a távot teljesítő két legifjabbat, a kilencéves gútai Szabó Ramónát és a tizenkét esztendős Halász Angelikát. A célbafutók mindegyike emléklappal, éremmel távozott Hodosból. Frissítővel is szolgáltunk, a délutáni műsorokra pedig szabad belépőt kaptak. A szíves vendéglátás mellett a jó hangulatra sem lehetett panasz” – ecsetelte az immár ötödik alkalommal megrendezett versenyt a főszervező Varga Balázs.

A viadal történetében újdonságnak számított, hogy ezúttal a résztvevők a sportolás mellett jótékonykodtak. „A felnőttektől 7 euró rajtdíjat kértünk. A befolyt összeget a légzési nehézségekkel küzdő gellei kisfiú, Méry Ádámka megsegítésére, pontosabban rehabilitációs kezelésére ajánlottuk fel. Versenyünkön 322 euró folyt be. Ezt a Klikk Polgári Társulás ötszáz euróra kerekítette. Egyéni adományokról is van tudomásunk. Jó példával járt elöl a rendezvényen fellépő Glamour zenekar, mely a fellépési gázsiját Ádámkának adományozta, aki maga is eljött a rendezvényre. Mi több, édesapja és öccse csatasorba is állt a futáson. Egyébként a Fut a Falu mellett további sportos kísérőrendezvény is színesítette a lakomát. A labdarúgásáról híres településen nagy sikere volt a kispályás focitornának, melyen a Duntel együttese diadalmaskodott” – sorolta a további részleteket Varga Balázs.