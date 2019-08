VIDEÓ: Meztelenül menekült a gyilkossággal gyanúsított tinédzser

A szomszédok riasztották a rendőröket, akik két nő és egy gyerek holttestét találták meg a házban, ahol Matthew Bernard is élt. A 18 éves gimnazistát három rokona meggyilkolásával gyanúsítják, és mivel nem találták otthon, a rendőrség és a média tábort vert a házánál - írja a 444.hu.

Az ABC kamerája így tudta rögzíteni, hogy a fiú pucéran előbukkant a ház mögötti erdőből, kergetőzni kezdett egy rendőrrel, aki bár lefújta gázsprével, képtelen volt leszerelni, így a fiú fojtogatni kezdett egy férfit, tovább futott, és csak ezek után tartóztatták le.

This triple murder suspect was taken into custody after fleeing from authorities while naked in Virginia. https://t.co/RAqtWTSnRZ pic.twitter.com/xNp5uUQePl