Még mindig szerelemben – Vass Angéla mesél Bodrogi Gyuláról

Nyolcévesen már kész nőként viselkedett?

Beugrottam utána, és tényleg nem tudtam úszni. De annyira nem, hogy ő tanított meg ötvenéves koromra.

Mennyi ideig volt manöken?

Tizenhárom évig. Aztán megnyitottam a ruhaszalonomat a Pozsonyi úton. Akkor már volt két év csiki-csuki köztünk. Ő töprengett, én nem. Egyszer csak hív valaki telefonon. Bodrogi a vonalban. Azt hittem, végem. Mondta, hogy jön, mert az anyukájának akar valamilyen kabátot. Tudtam, hogy hátsó duma. Megvolt a kabát, elkezdtünk beszélgetni, aztán megint jött a csiki-csuki. Nagyon sokat sírtam. De csak az anyukám látta, aki azt mondta: kislányom, megszakad a szíved! És tényleg megszakadt.

Mikor jött el az a pont, amikor lelkileg már megnyugodhatott?

Na, ez érdekes! Minden karácsonyt együtt ünnepeltünk a Gellért Szállóban. A szenteste a családé volt. Neki is, nekem is. De másnap délután beültünk a Gellértbe. Amikor hazavitt, és puszit akartam adni neki, azt mondta, hogy ne! Miért ne? – kérdeztem. Szerelmes vagyok, mondta. Hoppácska! Akkor bocsánat, csókolom a szívedet! És kiszálltam a kocsiból. Azt mondtam, én ezt az embert már soha többé nem akarom látni, még a tévében sem. Pedig akkor már volt egy életünk. Elvitte a fiamat Kenesére, Ádámot, az ő fiát meg vittük Tihanyba. Mi azért közlekedtünk. De mi a lényeg? Gyuszi beleszeretett valakibe, és hét-nyolc évig vele volt. Én már élveztem az életemet, a butikomat, azt mondtam, Bodrogi lezárva, fütyülök az egészre, vége! Aztán jött 1994. Hatvanadik születésnapját ünnepelte a Vidám Színpadon. A szerelme is ott volt. Gyönyörű, nagyon elegáns nő, akinek rengeteg pénze volt. Kozmetikai szalont vezetett Amerikában. Szilveszterkor aztán Gyuszi felhívott, hogy bemegyek-e hozzá a színházba. A férjemmel? – kérdeztem, mert közben férjhez mentem. Vagy menjek inkább egyedül? Ha lehet, akkor egyedül, mondta. Jó, mentem egyedül. Olyan szép már sosem leszek, mint amilyen azon a napon voltam. Éjszakai műsor volt. Zárt körű. Felvettem egy aranyruhát Stuart Mária-gallérral, és a szőke hajam… ahogy rám vetődött a fény, meglátott a színpadról. Oldalt álltam ugyanis, direkt nem ültem le. Azért sem! Hát azóta vagyunk mi igazán együtt. 1995-től. Mint két mágnes. Egymás nélkül nem megy.

És még most is szerelemben?

Megzabálom, annyira szeretem. Meg-za-bá-lom! Szerintem ő a mai napig nem szerelmes belém. Bennem a biztonságot érezte meg. Csodálatosan élünk. Istenien élünk. Ez egy olyan kapcsolat, amelyben mindennap elmondom, hogy Gyuszika, imádlak, szeretlek! Mire ő: „Jó, de ezt tegnap reggel nem mondtad!”. Akkor most duplán elmondom. Imádlak, szeretlek! És másnap reggel már az ébredésnél is ezt hallotta tőlem. Minden úgy van, ahogy ő akarja, kivéve, ha úgy, ahogy én. Mert mit akarok én? Azt, amit ő. És akkor megbeszéljük, ő mit akar. Azt, amit Angéla.

Az utóbbi időben sokat betegeskedett. Kórházban is volt. Azóta megint olyan fickós. Egyetlen lépéssel a kilencven előtt. Hogy csinálja?

Én ma is olyan rajongással vagyok felé, hogy maximálisan kiszolgálom őt. Ha azt mondja, nincs zsebkendő a párnám alatt, ugrok, és hozom neki. Ha be kell venni a gyógyszert, adom neki. Annyira egymásra vagyunk kapcsolódva, hogy már el sem tudná képzelni az életét nélkülem.

Előfordul, hogy bár nem házasodtak össze, Bodrogi Angélaként mutatkozik be?

Váratlan helyzetekben igen. És akkor a Voith Ági, aki már régóta mással él, teljesen ki van borulva. Hogy jut eszembe, amikor ő a Bodroginé. Gyuszi meg erre azt mondja, na és! Én kétszer voltam férjnél. Először tizenhét évesen, szülői engedéllyel. Két évvel később megszületett a fiam. Az apja meg elindult a világba. Aztán kint voltam nála egy hónapig Görögországban. Mondtam neki, hogy csillagvirágom, én most hazamegyek, és elválok tőled. Úgy is lett. Hetvennégyben elváltam. Aztán nyolcvankettőben vagy nyolcvanháromban mondtam a Bodroginak, hogy idefigyelj, Gyuszikám! Most már több mint tíz éve imádjuk egymást, döntsd már el, mit akarsz! Mert ha nem kellek, akkor férjhez megyek. Tedd azt, felelte, és akkor majd te is kétszeresen elvált leszel. Jó! Elmentem egy kocsmába, ittam egy pezsgőt, és megkértem a kocsmáros kezét.

Valóban?

Esküszöm. Nézett rám a pali… annyit tudott rólam, hogy manöken vagyok. Elmentem a házasságkötő terembe, bejelentkeztem, és két nap múlva összeházasodtunk.

Szép férfi volt legalább?

A frászt! Nem volt görög isten. Ez volt a bosszúm. Gyuszi azt mondta, menj férjhez, és én férjhez mentem. Közben sajnáltam azt a szegény embert, azt a sörözői vállalkozót, mert nem tudta, hova tegyen. Csak azt látta, hogy jövök-megyek, divatbemutatókra járok meg színházba, aztán vagy hazaérek, vagy nem. Bennem nem volt semmi érzelem, csak a dac. Hogy a Bodrogi tudja meg, hogy férjhez mentem. Amikor aztán szólt, hogy legyek az övé, elváltam. A férjem elejétől fogva tudta, hogy a Bodrogi van a dologban. Hogy én Bodrogi-mizériában szenvedek. Pillanatok alatt szétmentünk. Megpusziltuk egymást, mint akik nagyon sajnálják, hogy vége, közben tudtuk, hogy ennek így kell történnie. Nekem a Gyuszi kellett. Ő meg azt mondta, hogy az egész életemet vállalja. Akkor már! Mondtam, hogy én meg a tiédet. Azóta együtt vagyunk.