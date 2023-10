Kadarkai Endre: "Szegény nagymamám, ha hallaná"

Milyen a jó riporter?

Sokféle iskola van, én azt vallom, a riporternek az a dolga, hogy általa mutatkozzon meg a másik ember a létező legpóztalanabb formában. A folyamatosan vitatkozó, saját véleményét a másikra ráoktrojáló riporteri attitűd távol áll tőlem. Vitray ezt úgy fogalmazta meg, hogy aki felülkerekedik, az alulmarad.

Milyen a jó kérdés?

Szilágyi Jánosnak volt egy műsora, az volt a címe, hogy Nagyítás. Jött az ismert vendég, hozta a képeket a családi archívumból, arról beszélgettek. Képzeljük el: adott a kép, amelyen a jeles színész látható a feleségével. Mit mond egy átlagos műsorvezető? Negyven éve vagytok együtt jóban-rosszban a feleségeddel, itt éppen Jesolóban, családi körben… S erre az alany válaszol valami csacskaságot, hogy igen, Ilona negyven éve a társam, van három gyönyörű gyermekünk. Ehhez képest mit csinál Szilágyi? Megnézi a képet – többen ülnek egy asztal körül, mindenkinek van valami a kezében, sör, üdítő, gofri, palacsinta, csak az interjúalany kezében nincs semmi –, és azt kérdezi: figyelj már, itt vagytok Jesolóban, mindenkinek van valami a kezében, csak a tiédben nincs semmi, te egy bevarrt zsebű, garasoskodó csávó vagy? Ez a különbség. Neki ugyanarról egészen más jut az eszébe, mint a többségnek. Ez ritka adottság. Kácsor Zsolt írja az új könyvében, hogy óvodás korában az egyik társa fordítva ette a vajaskenyeret, a vajas oldala volt lent. Kácsor megkérdezte tőle: így finomabb? A válasz: nem finomabb, de érdekesebb!

Jöjjön egy új kifejezés a listáról: a becsvágy, az iskolatáska és a cselédandalító díszzsebkendő is volt, marad az emberlépték és a dovidenia.

Legyen az emberlépték.

Kosztolányit idézted egy interjúdban: fontos, hogy egy történet emberléptékű legyen. Mit értesz ezen?

Hogy érthető legyen emberi viszonyrendszerek mentén. Nem elvont, nem absztrakt. Koltai Lajos mondta egyszer, hogy olyan filmeket szeret, amelyekben egymásba szeret a lány meg a fiú, de az apa nem akarja a házasságot. Ezek emberi dilemmák és konfliktusok. Átélhetőek, köznapiak, adekvátak. Engem kizárólag az emberi történetek érdekelnek. Nincs annál izgalmasabb és összetettebb jelenség. Ha elmegyek egy külföldi városba, ott sem az épületek érdekelnek, hanem az emberek. Hogyan élnek. Mikor esznek. Mennyit nevetnek. Boldogok-e. Milyenek a nők, kacérak vagy visszahúzódók? Ahogy öregszem, egyre jobban tudok szemlélődni.

Könyvvel a kezedben érkeztél. Sokat olvasol?

Nem annyit, amennyit szeretnék. A könyv munkaeszköz is számomra. Aki folyamatosan a magyar nyelvet használja, annak elengedhetetlen, hogy választékosan fejezze ki magát. Ötéves koromtól közvetítettem magamnak a saját gombfoci-meccseimet, a koromnak megfelelő, tőlem telhető legnagyobb nyelvi igényességgel. Remélem, nem voltam dinnye, de már akkor is azzal az illúzióval fogalmaztam, hogy ezt a tévénézők is hallgatják. Természetesen pontosan tudtam, hogy ez nincs így.

Hány interjút készítettél eddig?

A pontos számot nem tudom, de több százat, közel ezret.

Bármilyen lehet a lelkiállapotod, ugyanúgy leülsz és csinálod. Megterhelő néha?

Ez minden szakmával így van. Az orvos is operál, a színész is színpadra kép, a pszichológus is odaül, akkor is, ha nincs hozzá kedve. Szerintem ez a profizmus. Nekem az a szakmám, hogy érdeklődő és kíváncsi legyek. A nézőt nem érdekli, hogy mi van a fejemben. Amikor tanítottam, egy lány nem írta meg a dolgozatát, mert összeveszett a fiújával. Azon az órán pont ott volt egy jeles magyar író is, aki elmesélte, hogy az édesapja halálának délutánján is megtartotta a közönségtalálkozót. Mondtuk a lánynak, hogy figyelj, ez ilyen szakma. Nem írtál meg egy dolgozatot, mert összevesztél a pasiddal? Mi lesz, ha épp élő adásban fogsz ülni? Bemondjuk, hogy bocs, ezennel vége az adásnak, mert Géza megsértődött? Ez nem tartozik a nézőkre, már bocsánat.

Önmagaddal szemben szigorú vagy?

Szigorú is, kritikus is. Nem vagyok az a típus, aki hazamegy, megnézi a saját interjúját, és elégedetten azt mondja: Endre, ezt most nagyon odaraktad! Inkább a hibáimat szoktam észrevenni. A lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, de nincs bennem versenyszellem, nem akarom legyőzni a pályatársakat, nem is méricskélem magam másokhoz. Annak semmi értelme.

Fontosak számodra a visszacsatolások? Elolvasod a kommenteket?

Ma már ritkán, és sajnálom azokat, akik teljesen elvesznek a kommentmezőkben. Egy idő után ugyanis belátod, hogy nem szerethet mindenki. Egyszer Rónai Egon meghívta a műsorába a fentebb említett Szilágyi Jánost. Szilágyi azt mondta: hiába tudja, hogy ez egy jó interjú, ha ezt az adást nézi négy ember, abból kettőnek tetszik, a harmadik úgyis azt mondja, mekkora seggfej ez a Rónai, a negyedik pedig azt, hogy mekkora hólyag ez a Szilágyi. Nem tudsz mindenkinek megfelelni.