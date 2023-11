Színezze ki a ruhatárát, ön is felüdül!

Fiatalíthat, de öregíthet is

„A természetes színtől az arc üdének, frissnek, fiatalosnak, kipihentnek látszik. Eltűnnek az apró bőrhibák, olyan, mintha 8-10 órát aludtunk volna. De sápadtá, halvánnyá, csontossá, beesetté is teheti az arcot a rossz szín.

A jó szín enyhe arcpírt ad, a rossz szín lázas, beteg külsőt kölcsönöz” – beszél a folyamatról a tanácsadó.

A találkozó során az évszakok kategóriáit használják, de Judit szerint mindig van némi eltérés az adott csoport színeitől. Egyénfüggő, hogy a végére mennyi szín marad. A színtanácsadó meggyőződése, hogy mindenkinek jól állnak a színek, csak a megfelelő árnyalatot kell megtalálni.

Életre szóló tanácsok

Mivel a színtípusunk genetikailag adott, és az évek során nem változik, a tanácsadás egy életre szóló sorvezető lehet a magabiztos öltözködéshez és a megfelelő ruhatár kialakításához. „A vendégekkel a színelméletet is átveszem, hogy milyen szín miből áll. De nem az a lényeg, hogy valaki meg tudja mondani, mi a különbség a lazac- és a flamingórózsaszín között, hanem az, hogy felismerje a hatásait.

Vásárláskor nem kell színes kendőcskével menni a ruhaboltba, hanem a ruha színe által kiváltott hatására kell figyelni” – hangsúlyozza Pukkai Judit.

Az arcunkon jelenik meg a színek hatása, ezért főleg az öltözetünk felső részére figyeljünk. Apró trükkökkel – sállal, ékszerrel, enyhe sminkkel – olyan színek is harmonikusan viselhetők, amelyek nem a legjobb színeink. Judit felhívja a figyelmet arra is, hogy a színek mellett a megfelelő anyagra és szabásra is érdemes figyelni. A konfekcióméretek nem általánosak, testalkatunk elemzésével és megismerésével újabb lépést tehetünk a személyre szabott, de mégis univerzális ruhatárunk kialakítása felé.