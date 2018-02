A zombik és a levélszavazat

Bravó! Az agyatlan határon túli magyar zombi az új migráns.

A hétvégén hivatalosan is elkezdődött Magyarországon az országgyűlési választási kampány. Mozgalmas hétvége volt, évértékelőkkel és kampánynyitó rendezvényekkel. Minden oldalon a harci metaforika uralja a terepet, a józan ész valahol délen, azúrkék égbolt alatt, csíkos napozóágyon henyél és koktélt szürcsöl. A gyors politikai haszonért sokan könnyen eldobják a tisztességet.

Sejteni lehetett, hogy a határon túli magyarok szavazati joga is kampánytéma lesz, de ilyen aljas kezdésre a szügyig ocsmányságban tapicskolók se számítottak. A több mint 36 ezer követővel bíró „Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt” Facebook-oldal egy lopott családi fotóval (anya, apa, három gyerek) hergel a határon túli magyarok ellen. A képre a következő felirat került: „Ez a határon túli család még sosem járt Magyarországon! A szülők mégis elmennek szavazni az én gyermekeim sorsáról!“ Azóta többen megírták, hogy a képen Parajdi Kálmán Endre és családja látható a székelyföldi Felsőfalváról. Az uszító oldalról a lopott fénykép a családapa kérésére sem került le. Az oldal szerkesztői a következő szöveggel indították a posztot: „Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!”



Lukács Csaba a Magyar Nemzetben jelezte, hogy a levél valószínűleg kamu. A képen látható Parajdi Kálmán hét évet élt Magyarországon, mielőtt visszaköltözött Székelyföldre és egyébként nem regisztrált a választásra, ergo szavazni sem fog. A fotó, mellyel ilyen gyalázatosan visszaéltek a Szerelmem, Erdély albumba készült. A Mérce honlapon Pap Szilárd István felszólította a Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíciót, hogy határolódjon el a hazug gyalázkodástól és a gyerekek politikai célú kihasználásától. Mint ismert, a DK korábban aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy megvonja a határon túli magyarok szavazati jogát. A jegyzet írásakor az elhatárolódás még nem jelent meg.

A „Ne szavazhasson…” oldal korábbi posztja illusztrációs képként a Walking Dead-sorozat zombiseregét használja: az agyatlan határon túli magyarok vonulnak a levélszavazatukkal. A szövegben pedig ez áll: „Elég ebből! Az inváziót meg kell állítani!”. Bravó! Az agyatlan határon túli magyar zombi az új migráns.

S hogy megjelenjen az én véleményem is a kérdésben, nem fogok részt venni a magyarországi parlamenti választáson, de ha egy határon túli magyar úgy dönt, hogy szavazni fog, elfogadom és tiszteletben tartom a döntését.

A magas hőfokon tartott idegengyűlölet Magyarországon könnyen a határon túli magyarok ellen fordulhat. A magyarországi közvélemény egy része láthatóan fogékony a témára. Szomorú, hogy a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogáról érdemi vita helyett acsarkodást és gyűlöletszítást kapunk. Nincs remény, ez még nem a mélypont.