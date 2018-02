Viharfelhők a kriptovaluták felett

Nem sok jót hozott eddig az új év a kriptovalutáknak. Nem túlzás azt állítani, hogy szinte minden fontosabb kriptovaluta árfolyama összeomlott az elmúlt néhány hétben.

Míg a bitcoin árfolyama decemberben még a 20 000 dolláros álomhatárt ostromolta, ma már 8000 dollárt sem ér a világ legismertebb kriptovalutája. Az elemzők nagy része ráadásul további értékvesztésre számít a következő hetekben.

Miért ért véget ilyen drámaian a kriptovaluták szárnyalása? A legegyszerűbben talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kriptovaluták saját sikerük áldozatai lettek. A kivételes árfolyam-növekedés ugyanis nemcsak a befektetők figyelmét vonzotta, hanem a politikusokét is. Ők nem nézik jó szemmel a hatáskörükön kívül virágzó anonim kriptovalutákat, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy a feketegazdaságban is komoly szerepet játszanak. Az utóbbi hetekben több kulcsfontosságú ország kormánya jelentette be, hogy szabályozni fogja a kriptovalutákat. Kína, India, Japán és Dél-Korea már megkezdte a szabályozások bevezetését, és az Európai Unióból is egyre gyakrabban hallani hasonló lépések bevezetését sürgető hangokat. A téma aktualitását az is jól jelzi, hogy már Peter Kažímír szlovák pénzügyminiszter is a kriptovaluták adóztatását tervezgeti.

A kriptovaluták imázsának az sem tesz jót, hogy a növekvő bizonytalanság miatt egyre több fontos vállalat fordul el tőlük. A Facebook a napokban jelentette be, hogy a jövőben nem jelenteti meg a kriptovaluták vásárlására buzdító hirdetéseket, az utóbbi időben ugyanis elszaporodtak a félrevezető, vagy egyenesen csaló hirdetések. A bizalmat csökkenti az is, hogy az USA több vezető bankja betiltotta a hitelkártyával történő kriptovaluta-vásárlást, és egyre szaporodnak a kriptovaluták ellen indított hackertámadások is. Január végén ismeretlen hackerek a japán Coincheck kriptovaluta-börzéről több mint 500 millió dollár értékben tulajdonítottak el kriptovalutát. Bár a börze tulajdonosai a befektetők teljes kárpótlását ígérik, az ilyen esetek alapjaikban rengetik meg a kriptovalutákba vetett bizalmat.

A legfontosabb kérdés persze az, hogy van-e a kriptovalutáknak jövőjük a világgazdaságban. A 2008-as nagy pénzügyi világválságot előrejelző Nouriel Roubini amerikai közgazdász úgy tekint a kriptovalutákra, mint minden idők legnagyobb pénzügyi buborékára, és megkérdőjelezi valós értéküket. Hasonlóan vélekedik Robert Shiller Nobel-díjas közgazdász is, aki szerint a bitcoin a befektetési buborékok iskolapéldája. Más közgazdászok ezzel persze vitába szállnak, de az elmúlt hetek eseményei mindenképpen óvatosságra intenek. A kriptovalutákat ma túl sok bizonytalanság övezi, és úgy hiszem, jó ideig eltart, amíg a piacok megtalálják valódi értéküket.

