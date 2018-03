Trump a világ ellen

Hogy Donald Trump nem a szabadkereskedelem barátja, az nem újdonság. Már az amerikai elnökválasztási kampányban is fő témát kreált az Egyesült Államok külkereskedelmi gondjaiból.

Trump szerint Kína, Japán, Mexikó, Németország és mások kihasználták az amerikai kormányok gyengeségét, és ez az országnak munkahelyek millióiba került. Választási győzelme esetén Trump gyors és határozott lépéseket ígért, elsősorban védővámokat. A közgazdászok már akkor tartottak Trump elnökségétől, és mint kiderült, félelmük egyáltalán nem volt alaptalan.

Habár Trump első évének nagyobb volt a füstje, mint a lángja a külkereskedelmi politika terén, az elmúlt hetek meghozták a régóta ígért védővámokat. Elsőként az amerikai acél- és alumíniumgyártók örülhettek, Trump az acél- és alumíniumtermékek behozatalára vet ki 25, illetve 10 százalékos védővámot. Ettől a lépéstől a nagy múlttal rendelkező amerikai iparágak újraéledését várja, melyek új munkahelyek tízezreit teremtik meg. Elsőre jól hangzik, de a gazdasági valóság ennél sokkal bonyolultabb. Szép számmal akadnak például olyan amerikai iparágak, amelyek csakis importált acéllal és alumíniummal tudnak dolgozni. Ezek költségei megnövekednek az új vámok miatt, és ez veszélybe sodorja versenyképességüket. De korántsem ez a legnagyobb gond: nagyon valószínű, hogy Donald Trump ezzel globális kereskedelmi háborút robbant ki.

Az USA fő kereskedelmi partnerei nem fogják szó nélkül hagyni az amerikai védővámokat, és saját védővámjaikkal fognak visszavágni. Az Európai Unió már el is készítette azon amerikai termékek listáját, melyekre büntetővámokat vetne ki. A listán olyan ikonikus amerikai termékek vannak, mint a Harley Davidson motorkerékpárok, a Levi's farmerek vagy a Bourbon whisky. Az Európai Bizottság nagyon körültekintően választott: a listára került termékek nagy része a Donald Trumpot támogató republikánus törvényhozók államaiban készül. Természetesen nemcsak az európai partnerek aggódnak, a kínai és a japán kormány is jelezte, hogy ha az amerikai védővámok károkat okoznak gazdaságuknak, ők is büntetővámokkal fognak válaszolni.

A mai világgazdaságban a globális vállalatok nagyon bonyolult vállalati hálókat építettek ki, melyek szorosan behálózzák az összes kontinenst. A szabadkereskedelem elleni támadás éppen ezeket a hálókat veszélyezteti, és ezzel veszélybe sodorhatja a világgazdaság törékeny növekedését. A feszültség közben napról napra nő, Trump védővámokkal fenyegette meg az európai autóipart is, ami az európai gazdaság egyik legfontosabb pillére. Ha ez még nem volna elég, a Fehér Ház Kínát is célba vette, és sok milliárd dollár értékben vetne ki további védővámokat a Kínából érkező termékekre. Nem kell hozzá sok, és az USA több frontos kereskedelmi háborút vívhat legfontosabb gazdasági partnereivel. Olyan háborút, melyben nincsenek győztesek, csak vesztesek.

Egy globális kereskedelmi háború Szlovákiát is nagymértékben érintené, ugyanis a világ legnyitottabb országai közé tartozunk. Ahogy azt a tíz évvel ezelőtti globális gazdasági válság idején is láttuk, a negatív külső hatások a külkereskedelmen keresztül nagyon gyorsan begyűrűznek hozzánk. A szlovák autóipar különösen érzékeny a világgazdaság ingadozásaira, az autókra kivetetett védővámok ezt a sikerágazatot is veszélybe sodorhatják. Igaz, hogy az USA nem tartozik Szlovákia fő exportpiacai közé, de az esetleges világgazdasági problémák visszavetnék a legfontosabb európai exportpiacainkat is. A sok figyelmeztetés ellenére Trump olyan veszélyes játékba kezdett, melynek az egész világgazdaság kárát láthatja. A világgazdaságban törékeny üvegfalak vesznek bennünket körül, ha köveket kezdünk hajigálni egymásra, a csata végén mindannyian szomorúan állunk majd a szilánkok között.