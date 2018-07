Trump – elefánt a porcelánboltban

Donald Trump európai turnéja nem hozta közelebb az amerikai elnököt európai szövetségeseihez, sőt, ha ez lehetséges, még tovább romlott a transzatlanti partnerek viszonya.

Trump többször is éles hangnemben nyilatkozott az EU-ról, egy interjúban egyenesen az USA egyik fő ellenfelének kiáltotta ki. Az USA és az EU közötti kereskedelmi háború egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik, mindkét fél élesíti a késeket, készül a következő ellenlépésre. A teljes összeütközés azonban még most is elkerülhető lenne, főleg ha elmaradna az Európából származó autók importjára kivetett amerikai védővámok bevezetése. Az EU nem hagyhatná válasz nélkül ennek bevezetését, és ezután már nehéz lenne visszautat találni.

Ezért is tűnik rendkívül fontosnak Jean-Claude Juncker mai látogatása a Fehér Házban. A tárgyalások egyik fő témája természetesen az USA és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatok alakulása, és az Európai Bizottság elnöke megpróbálja meggyőzni amerikai partnerét arról, hogy az autóimportra kivetett védővámok az amerikai gazdaságnak is komoly károkat okozhatnak. Az előjelek azonban nem túl kedvezőek, ugyanis a Fehér Ház képviselői azt nyilatkozták, a Trump–Juncker találkozó hossza attól függ, hogy mennyire érdekes ajánlattal érkezik az Európai Bizottság elnöke. Ha Trumpnak nem tetszik az, amit hall, akkor a megbeszélés gyorsan véget ér. Lehet, hogy tényleg így lesz, az Európai Bizottság szóvivője szerint ugyanis Juncker nem konkrét ajánlattal utazik Washingtonba.

Mindeközben Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter érdekes javaslattal lepte meg európai partnereit a világ legfontosabb gazdáságainak hétvégi G20-as találkozóján. Mnuchin ugyanis tolmácsolta Donald Trump üzenetét, hogy kész tárgyalni az USA–EU–Japán szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról. Ez elméletileg jó hír, de az amerikai elnök kijelentéseit és lépéseit elemezve jogosan kételkedhetünk e javaslat őszinteségében, épp ezért az európai országok pénzügyminiszterei is óvatosan fogadták. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter szerint ilyen tárgyalásokról csak akkor lehet szó, ha az amerikai kormány jóindulata jeléül törli az EU-ból származó acél- és alumíniumtermékekre kivetett védővámokat, és ejti az autóimportra kivetendő védővámokkal kapcsolatos ötletét is. Ez azonban a jelenlegi kiélezett helyzetben nem vártható, ezért nehezen elképzelhető, hogy az EU érdemben foglalkozna az amerikai szabadkereskedelmi javaslattal.

Donald Trumpnak egy dolgot már bizonyosan sikerült elérnie, bár nem valószínű, hogy ez volt a célja. A védővámokkal dobálódzó amerikai kormánynak ugyanis sikerült jelentősen feljavítania legfontosabb gazdasági partnerei egymással való viszonyát. Ennek kiváló példája az EU és Japán között a múlt héten aláírt szabadkereskedelmi egyezmény. Igaz, hogy a tárgyalások már több éve folytak erről a két fél között, de a bennfentesek szerint igazi nagy áttörést csak az elmúlt hónapokban sikerült elérni. Javult továbbá az EU és Kína gazdasági viszonya, a két gazdasági óriás közelebb került ahhoz, hogy a kínai kormány jobban megnyissa a kínai piacot az európai befektetők előtt. Egyértelmű, hogy Donald Trump jó úton halad afelé, hogy az USA az összes gazdasági partnerét elidegenítve magányosan álldogáljon a világkereskedelem színpadán.