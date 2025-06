Tolvajok klubja

Az elmúlt fél, illetve egy évben a kormány kommunikációja egy látszólagos békülékenység körül forgott, szinte a kormánykoalíció minden tagja arról papolt, hogy a társadalomban felhalmozódott feszültséget és haragot „meg kell oldani”.

Andrej Dankótól Matúš Šutaj Eštokig megy a mantra, ami, lássuk be, igazából csak különösebb eredmény és konszenzus nélküli szócséplés és politikai vádaskodás, meg további feszültségek felhalmozása. Igazából Robert Fico – na meg a kormány tagjai – az elmúlt egy évben, amíg a kicsi szájukkal a megbékélést rebegték, hónapról hónapra, hétről hétre újabb és újabb feszült helyzeteket generáltak.

Fico nagyon rosszul játssza az orbáni „kétbeszél” stratégiát – amikor emberünk például itthon békegalambokat röptet, de külföldön homlokegyenest ellentétes gondolatokkal szórja tele az étert. A már a látszatra is egyre kevesebbet adó unióbontó CPAC-találkozón is megtörtént Fico második mennybemenetele. Ahol a világot a saját valóságába rántó politikai kirakat jobboldal – mert az ideológiát valóban követő, hithű oldal mára megcsömörlött, és legjobb esetben is csak előre tud menekülni – egyébként szépen öszszegyűjtötte Európa legkorruptabb arcait.

A társadalmi feszültség nagyon veszélyes játékszer, de a „harcosok klubja” úgy érzi, képes ezt a játékot kontrollált módon játszani. Pedig a Fico és Trump elleni merényletek is hangosan azt üvöltik: Pandóra szelencéje kinyílt, és a fedele mind tágabbra tárul, hónapról hónapra, hétről hétre.

A patrióta, illiberális, keresztény konzervatív, „harcos” klub – komolyan, ha minden jelzőből kitűzőt készítünk, Orbánék az észak-koreai tábornokokra kezdenek hasonlítani, akiknek még a nadrágjukon is kitüntetés van – privatizálta a békepárti jelzőt is, nem hordott még a hátán uszítóbb, gyűlöletkeltőbb, megosztóbb társaságot a föld, legalábbis az új évezredben.

Számomra mindig is az volt a legszembetűnőbb, ahogy az önellentmondások dzsungelében képes ez a társaság utat vágni a választók felé. A végén véresen, leharcoltan kiállnak a pódiumra, és arról gagyognak: az unió lebontása a jó út. A probléma ebben csak az, hogy a propaganda által évekig harsogott panel, hogy az EU saját magát dönti a porba, azért nem igaz, mert ez a társaság az, aki a fenti hazugságot terjeszti, és egyben mindent meg is tesz azért, hogy ez a szövetség el is tűnjön. Mert ennek a szövetségnek nem a migránsok, nem a melegek, nem a Covid-vakcinák ártottak a legtöbbet, hanem azok a korrupt hazudozók, akik nem csupán az uniót, hanem az európai demokráciát fenyegetik leginkább. No nem valami ideológiai megfontolásból, hanem csak azért, mert egy diktatúrában egyszerűbb lopni. Ennyike.