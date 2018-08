Találkozunk a Balaton

Minél többen töltik a szabadságukat belföldön, annál szabadabb lesz az ország.

Háromperces főtt tojást tojtak a tyúkok, olyan meleg volt, amikor Bandika és Ervin összefutott a zánkai Jegesmedve büfé előtt. Mindketten nagyon meglepődtek, majd kis híján rozéfröccsöt kértek, és azonnal rátértek az új román közigazgatási törvényre, melyet Klaus Johannis államfő épp a napokban támadott meg a román alkotmánybíróságon. Azt tessék elképzelni, kedves kuzin – kezdte Bandika –, hogy az új közigazgatási törvény értelmében a helyi tanács a szavazatok abszolút többségével hozhat döntést, ami kiterjed a közvagyon tárgyát képező anyagi javakra, érinti az adás-vételt, az adományozást, valamint az önkormányzat hatáskörébe tartozó területek cseréjét is. A közigazgatási törvény egy másik cikkelye továbbá kitér arra is, hogy a helyi tanács referendum által feloszlatható abban az esetben, ha ezt a helyi választójoggal rendelkező személyek legkevesebb 25%-a kezdeményezi a prefektusnál. Ervin annyira elszörnyedt, hogy zavarában átballagott a közeli vasútállomásra, bekopogott az ablakon, a kitekintő vasutas személynek pedig elszavalta Csanádi Imre Búcsú az óvodától című versét. „Hej óvoda, óvó nénik, – / nem maradok tovább én itt! / Itt mi soká nem maradunk: / vár az iskolai padunk!” A vasutas meghatottságában már az első versszak hallatán kiállított egy jegyet Ervinnek Badacsonylábdihegyre, és közölte, hogy nem kér érte pénzt, meghívja őt erre a kis utazásra, csak arra kéri, mielőbb utazzon tovább. Ervin ezt a vasutasnak meg is ígérte, de előtte még visszament a Jegesmedve büfébe elbúcsúzni Bandikától.

Aki addigra már egy hírlapot olvasott, benne pedig azt, hogy januártól üdülési csekkeket kaphatnak a szlovák munkaadóknál dolgozó szlovák állampolgárok. A javaslatot az SNS fogja beterjeszteni, mely annyira komolyan gondolja a kezdeményezést, hogy onnantól kezdve felveszi a Szlovák Szabadságpárt nevet. Azt a logikát követik, hogy minél többen töltik a szabadságukat belföldön, annál szabadabb ország lesz Szlovákia, ráadásul az üdülés felét az állam fizeti, felét meg az üdülő, legalábbis ez a terv – próbálta interpretálni a hírt Ervinnek Bandika. De mi van akkor – állította meg őt Ervin –, ha én nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is belföldön érzem magam, meg Csehországban, de még Horvátországban és Erdélyben is? Bandika nem tudta, mi van akkor, ha egyet tippelhetett volna, azt tippeli, hogy mindez azért van, mert Ervin túl bonyolult jellem, de ezt persze nem merte neki megmondani. Ervin folytatta: szerinte ha a Szlovák Nemzeti Párt komolyan gondolja ezt a javaslatot, Trianon 99. évfordulójára bevezethetné, hogy a szlovák állampolgárok az egész egykori Osztrák–Magyar Monarchia területére ötvenszázalékos kedvezménnyel utazhassanak. De ehhez valószínűleg sajnos még mindig nincs elég meleg – állapították meg, majd újra végigtekintettek a Balaton.