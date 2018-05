Szombaty: Egyoldalú lépések

A hét vezető magyar híre az új kormány eskütétele: Orbán Viktor európai elkötelezettségű, ám nemzeti alapon működő politikát hirdetett, középpontban a keresztény kultúra védelmével, illetve a gazdasági versenyképességgel a technológiai forradalomban. Törekvései mintha a posztmodern konzervativizmus útjait tapogatnák, trendformáló igényét tovább erősítve az unióban.

A hét legfontosabb nemzetközi eseménye az új jeruzsálemi amerikai nagykövetség avatása, a palesztin felháborodást kiváltó lépést követő zavargások félszáznál több halottal. Izrael kikiáltásának 70. évfordulója a nagykövetség egyelőre inkább szimbolikus átköltözésével Tel-Avivból Jeruzsálembe véres évfordulóvá vált; az Egyesült Államok és Donald Trump elnök egyoldalú lépése nagy győzelem Netanjahu kormányfőnek, aki az Európai Unió óvatos távolságtartása mellett kelet-közép-európai szövetségeseket talált az utóbbi időszakban. Az amerikai lépés hozott is ajándékot, meg nem is, miután az ideiglenes nyugat-jeruzsálemi követségi helyszín nem feszegeti, de nyitva tartja a palesztinoknak fővárosként oly fontos Kelet-Jeruzsálem kérdését – ettől persze Trump elnök megbolygatta a status quót a Közel-Keleten éppen úgy, mint Irán vagy Észak-Korea ügyeiben. A konfliktusok hatása, az új amerikai külpolitikai irány ereje és szavatossága kérdőjelek közepette alakul, miközben Európa tétlen szemlélője a változásoknak, ha Macron francia elnök (fa)kardja néha csörren-reccsen is egyet.

És ha már a moralizáló franciáknál tartunk: meglepetést ugyan nem okoz, de egy legyintést megérdemel Monsieur Platini kedélyes beismerése, mely szerint manipulálták az 1998-as labdarúgó-vébé sorsolását a francia–brazil döntő érdekében. Úgy fest, a nemzetközi élsport korrupt cinizmusa jelenleg húsz évben méri az elévülést az ilyen pofátlanságok esetében.