Szombathy: Ünneplés a kampány árnyékában

A Fico-éra vége azt jelenti, hogy a régió Orbán Viktor melletti másik régi erős embere belebukott az újságíró-gyilkosságba, miközben hosszas hanyatlásának okai ezerszer összetettebbek.

A hét legfontosabb magyar eseménye március tizenötödike, avagy ünneplés a választási kampány árnyékában: harcos Békemenet (Orbán: „A választás után elégtételt veszünk, erkölcsit, politikait, jogit” – az erkölcsire leszek a leginkább kíváncsi), nagyon is indokolt külügyminiszteri figyelmeztetés Romániának (én azt mondom: csak annyi jogot az ünneplésre a magyaroknak, amennyi a katalánt megilleti Perpignanban, s a németnek jár Bolzanóban); na meg persze, Az öreg hölgy látogatása a debreceni politika színpadán: komédia Kósa Lajos főszereplésével, aki elmenekült városából az ünnepi beszéd elől a csengeri csaló asszonnyal kirobbant kínos ügye után – ilyen lett a forradalmi örökség. Rendben, szélhámos verte át, de miért akart lecsípni a remélt közadományból 800 millió forint ajándékozást saját édesanyjának, ez a ciki. Tocsik Márta–Kósa Lajosné 800-800 – ezt nevezem döntetlennek. Persze, Orbán Viktor szerint kampánylyukból kampányszél fúj, s tényleg: egyre bolondabb lehet az időjárás ott, ahol Simicska Lajos is meteorológusnak állt.

A hét bővelkedett jelentős nemzetközi hírekben, olyannyira, hogy kivételesen egyet most nem is emelnék ki: meghalt a sorvadó testben ép lélekkel alkotó brilliáns elme, Stephen Hawking, megalakult a német kormány, Nagy-Britannia felfüggesztette a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal a volt kém elleni salisbury ideggáz-támadás miatt; térségünkben pedig lemondott a szlovén miniszterelnök és a társadalmi-politikai nyomás miatt megbukott a szlovák kormányfő. A Fico-éra vége azt jelenti, hogy a régió Orbán Viktor melletti másik régi erős embere belebukott az újságíró-gyilkosságba, miközben hosszas hanyatlásának okai ezerszer összetettebbek. Úgy fest, az unalom, a korrupció és a titkárnők a legerősebb politikusokat is felmorzsolják, aztán robban az apropó.

SZOMBATHY PÁL

publicista