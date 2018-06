Szombathy: A könyv ünnepe

A könyv virul, az olvasás nem; a címjegyzék hosszú, a példányszámok kisebbek. A műfaj él – de álljon itt a heti kulturális-politikai gyászhír is: megszűnik a Heti Válasz konzervatív-jobboldali hetilap, a sajtópaletta tovább szűkül.

A hét legfontosabb magyar híre számomra most nem a minden héten lestoppolt-bestoppolt Soros, nem a parlament vagyonnyilatkozatai, nem a jobbikos pártszakadozás, még csak nem is Trianon 98. évfordulója, amely a Csallóközben DAC-futballbajnoki bronzot, Székelyföldön pedig a Sepsi OSK élvonalban maradását hozta, ha autonómiát nem is, hanem kulturális esemény: az év könyves ünnepe, könyvhét a budapesti Vörösmarty téren, ahol az olvasás, a betű szeretete az úr. Könyvek, írók, irodalom, regények vagy esszék persze éppúgy képesek megosztani társadalmakat, értelmiséget, mint politikai viták, mégis a könyv: remény. Közös nevező, közös kulturális kód, közös nyelvszeretet. Nem egyforma ízléssel, egyforma vonzalmakkal, de közös alap. Bátran nevezzük hát hírnek idén júniusban Kós Károly életműsorozatának beszélgető kötetét, Szilasi László új művét, a legkiválóbb költők közül Tolnai Ottó friss prózáját, Térey János társadalomábrázoló színházi regényét, miközben Rakovszky Zsuzsa meg visszatér a versíráshoz. Esemény a kiváló történészek közül Romsics Ignác Trianon elvesztéséről szóló munkája éppúgy, mint Ablonczy Balázs életrajza Teleki Pál tudós miniszterelnökről.

A hét fontos nemzetközi fejleménye, hogy az EU soros (kisbetűvel) elnöki tisztét átvevő Ausztria bekeményít migrációs ügyekben, egyrészt megelőzendő a balkáni beáramlás ismételt válságát, másrészt mecsetbezárásokkal, imámok kiutasításával visszaszorítva a radikális politikai iszlámot, amely a 8,8 milliós ország 600 ezer muzulmán lakóját célozza. Európa készülhet az új politikai hang erősödésére.



SZOMBATHY PÁL

publicista