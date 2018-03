Szombathy: Józanságot a magyar választóknak

A hét legerősebb magyar belpolitikai eseménye egy új fejlemény a választások előtt: Lázár János miniszter Ausztriába exportálta a kampányt. A Fidesz az első kormánypárt, amely a rendszerváltás óta külpolitikai témával próbál nyerni.

A hét legerősebb magyar belpolitikai eseménye egy új fejlemény a választások előtt: Lázár János miniszter Ausztriába exportálta a kampányt. A Fidesz az első kormánypárt, amely a rendszerváltás óta külpolitikai témával próbál nyerni. A hódmezővásárhelyi, személyesnek nevezhető vereség után a helyi erős figura, országosan is frontember Lázár kompenzációs Canossa-járásnak is beillő túlteljesítéssel egy hevenyészve összedobott bécsi videóban illusztrálta, ha a nyugat-európai bevándorlás keletre terjedés, szerinte mi várhat Budapestre. A Fidesz tehát a vásárhelyi önkormányzati bukásból egyáltalán nem arra következtet, hogy immár kontraproduktív a migrációs téma, a sorosozás, mecsetezés, éppen ellenkezőleg: kampány közben életveszélyes stratégiát cserélni, így hát feltekerik a hangerőt, április 8-ig zeng majd Pannóniától a Pusztáig az Allahu Akbar. Hogy ezzel a kurzus legalább olyan jól céloz-e a nyerő ügyre, ahogyan Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes helikopterről rénszarvasra, egy hónap múlva eldől. Addig is józanságot a magyar választóknak a fékevesztett, tragikomikus kortesdurvulást figyelve.

* * *

A hét legfontosabb nemzetközi eseménye patthelyzetet eredményezett: hiába nyert az olasz parlamenti választásokon a jobboldali pártszövetség, s hiába érzi ugyanúgy győztesnek magát a legnagyobb párt, a radikális 5Csillag Mozgalom, ha a kormányalakítás és a stabilitás olyan messze került, mint Angela Merkel az őszi német választás után a kormányzástól. A Muttinak mostanra sikerült, Itáliában viszont megbukott a baloldal arca, Renzi és az örök keljfelgio­vanni, Berlusconi is. Két rendszerkritikus erő áll szemben, a koalíciókötés kilátástalanságával vívódva. Persze, Olaszország attól Olaszország, hogy kormányokból még annál is több van, mint a futballmázliból a Juventusnál.

SZOMBATHY PÁL

publicista