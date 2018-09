Ráhel és a csomag

Azt hiszik, a pelus, ugye? Hogy arra célozgatunk. Arra a bűzös kis csomagra, amelyet a magyar miniszterelnök lánya a horvát autópálya szélén helyezett el. Két országra szóló ribillió, magyar és horvát címlapok, mémek hada – a nyárutó hírcsendjének tengerébe vágott pelus tényleg méretes hullámokat vetett. És nem, mégsem erre a csomagra utalunk a címben.

Nem mintha igaza lett volna azoknak, akik szerint gyalázat a miniszterelnök gyerekeiről képet közölni, beszámolni egyikük unortodox, ám kétségkívül hatékony pelenkaügyi megoldásáról.

Tegyük ezt most tisztába (és az eredményt ne hagyjuk az út szélén)! Nincsenek olyanok, hogy „Orbán-gyerekek”. Azaz vannak, öten – de nem illendő őket egy kalap alá venni.

A magánélet sérelmére vonatkozó sirámok teljesen jogosak és igazak is lennének hármuk esetében. Azon Orbán-gyerekek esetében, akik nem közszereplők. Csakhogy ketten bizony azok.

Orbán Gáspár sem azért, mert a miniszterelnök fia – hanem mert a Felház nevű keresztény mozgalom alapítója, aki a kamerák, a köz elé lépett. Orbán Ráhel pedig a magyarországi turisztikai szuperszervezetnek ad tanácsokat, hogy „egy új, pozitív országmárka kialakításában” segédkezzen.

Nos, segédkezett. Most éppen így. Aminek bemutatása tehát cseppet sem etikátlan – csak éppen messzebb van a lényegtől, mint a felcsúti kisvasút a megtérüléstől. A lényegnek persze van köze Felcsúthoz, s a falut nemrég még polgármesterként irányító miniszterelnöki cimborához, az utóbbi években csodálatos módon százmilliárdos vagyonra szert tett Mészáros Lőrinchez. A lényeg ugyanis az a csomag, amely az agyonbeszélt esettel egy időben érkezett meg Orbán Ráhelhez, s amelynek tartalma korántsem egy kicsi ember emésztés utáni végterméke, hanem: luxusingatlanok sora.

Történt ugyanis, hogy Mészáros Appeninn nevű cégébe több mint 20 százalék erejéig beszállt a Fidesz hatalomra jutása óta szintén fájdalmas mértékű, ám hősiesen, saját lábon kihordott gazdagodáson áteső Tiborcz István. Ő Orbán Ráhel férje, aki idén tavasszal szerezte meg a céget, amellyel most beszállt a nagy ingatlanbuliba. Márpedig a házasság alatt szerzett vagyon: közös. A szép csomag tehát Orbán Ráhelé is. De nem csak szép ám az! Nagy is. 6,5 milliárd forintra becsülik az üzletrészt. S bár Tiborcz és hálózata üzembiztosan nyer tendereken, ennyi pénze még neki sem látszik, honnan lett volna hirtelen. Aminek ez tehát sokkal inkább látszik: ajándékcsomagnak. Benne mindazzal, ami a mai Magyarországra oly jellemző: a politikai hatalmat a legszűkebb család gazdagodására konvertáló tempóval. Ennyiben mondjuk nem különbözik a másik, nagy visszhangot kapott, útszéli kis csomag tartalmától. Ennek viszont még annál is nagyobb a bűze.