A Kisbolttól a kis házig

Borzasztóan elhülyült az emberiség az elmúlt ötezer évben – újságolta Ervinnek Bandika, miután a Kisboltból visszaért a kis házba.

A kis ház és a Kisbolt közt nagyjából hetven méter a távolság, Bandika pedig kenyeret, túrót és szódát cipelt haza ezen a hetven méteren. Hazaérve a kredencre pakolta őket. Ervin megörült a szódának, egyből meg is kérdezte Bandikát, miért nem vett többet, mire amaz azt válaszolta, mindössze hetven méter a Kisbolt, kinyit reggel hétkor, becsuk egykor, aztán kinyit megint öttől hétig.

Sziesztáznak, jól teszik. Sziesztázzon más is.

Egyébként azért írjuk nagybetűvel a Kisboltot, mert az a tulajdonneve.

Úgy látom, hatalmas igazságokat lehet megtudni ezen a hetven méteren, nyúlt a szifonért Ervin.

Bandika erre elmondta, hogy a Kisboltba menet találkozott egy szakállas úriemberrel, aki először egy zacskó januárban lejárt zsemlemorzsát mutatott neki, melyet reggel vett, de most csalódottan viszi vissza a boltba, mellesleg pedig elárulta neki, hogy az emberiség az elmúlt ötezer évben módfelett elhülyült.

Miért, mióta figyeli? – kérdezett vissza Ervin. Nem az a fontos – hárította el a kérdést Bandika –, hanem hogy figyeli, kitartó folyamatossággal.

És hogy ez épp most érte el tetőfokát, ez a hülyeség, pár éve, amikor az emberiség kitagadta a Plútót a Naprendszerből.

Érted, mint hogyha az emberiség álláspontján múlt volna eddig is, hogy a Plútó része-e a Naprendszernek, vagy nem. Hát a Plútó magasról letojja, hogy a mélyen tisztelt emberiség mit gondol róla. Olyannyira letojta eddig is, hogy bár ő is elliptikus pályán kering, de teszi mindezt 170 fokkal ferdébb szögben, mint a többi bolygó, így például tőlünk számított távolsága is állandóan változik. Volt már arra is példa, kedves kuzin, hogy a Neptunusz távolabb volt a Földtől, mint a Plutó. Az emberiség létezése tehát a Plútó viselt dolgai szempontjából nézve olyanok, mint amikor mész az M1-esen százharminccal, egyszer csak jobb kéz felől ki van írva, hogy Arrabona pihenőhely, de mire eszedbe jut, hogy jó is lenne megállni egyet pisikélni, már az suhan el jobb kéz felől, hogy Óbarok pihenőhely. Ilyenek vagyunk mi a Plútó szemében, kedves kuzin, hogy mikor már majdnem észrevette, hogy létezünk, addigra már nem is létezünk. Suhanó díszlet vagyunk számára, több tízmillió éves földtörténeti korszakainkkal, és a többi geocentrikus berögződésünkkel együtt. Maga meg azon idegeskedik, hogy mit látott este a tévében? Meg hogy mi kerül egy sárgadinnyén hat euróba? Meg hogy megint milyen meleg van? Lakna egy hétig a Plútón, egyből megszeretné a nyarat, abban biztos vagyok.

Ervin belátta, hogy ebben a témában nincs esélye – kiment a kamrába, és behozta a paradicsomot.