Hogyan születnek a szállóigék?

Mindenki hagyja el Teheránt, azonnal evakuálják a várost, közölte a napokban Donald Trump, miután Izrael és Irán elkezdték rakétákkal lövöldözni egymást, és Izrael miniszterelnöke már az iráni vezetés likvidálásáról beszél. Hogyan is kell ezt elképzelni egy 12 milliós város esetében... Finnországban 5,5 millióan laknak, Svájcban 8,8 millióan, Magyarországon 9,5. Mintha Teherán egy határ menti kis falu volna, ahol a lakók fogják a motyójukat, és egy délután alatt átköltöznek a szomszédos rétre, vagy behúzódnak a hegyek közé. Kihirdetik a hangszórókon: „Figyelem, kérjük a lakosságot, hogy ma délután három óráig hagyja el Teheránt. Köszönjük.”? A legszomorúbb az, hogy talán ki is hirdették, sőt az emberek enélkül is elkezdtek menekülni Irán fővárosából. Trump tehát ismét képtelenséget mondott, hisz', amit javasol, technikailag kivitelezhetetlen, azt meg, hogy morális szempontból milyen kérdéseket vet fel, hagyjuk is. Abszurditásában mégis tökéletes, és éppen ettől lehet történelmi. Néha a leglehetetlenebb mondatok élnek a legtovább. Talán majd száz év múlva is így tanítják a retorikakurzusokon: Figyeljenek, hölgyeim és uraim – így születik a paradox szállóige. Tényekkel szemben, logikával dacolva, de örök életre ítélve. Evakuálják Teheránt, azonnal! Trump szavainak súlyát persze azok érzik leginkább, akik ennek a történetnek az elszenvedői.