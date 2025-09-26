Vélemény

Hírdaráló: minden változik, csak a Csemadok állandó

Hírdaráló podcast
Danyil Brynko felvétele

Az Új Szó podcastjében Molnár Norbert, Kacsinecz Krisztián és Lajos P. János

Molnár Norbert
Molnár Norbert

Szétcincáltuk a híreket az Új Szó aktuális közéleti podcastjában:

A darálót e héten Kacsinecz Krisztián, Lajos P. János és Molnár Norbert kezelte – kissé felelőtlenül.

Kattints az alábbi videóra:

Kapcsolódó cikkünk
Hírdaráló podcast
Vélemény

Hírdaráló: szlovák-magyar csaták Rajkáért

podcast
Új Szó podcast
Hírdaráló
Csemadok
konszolidáció
szélerőmű
