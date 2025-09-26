Az Új Szó podcastjében Molnár Norbert, Kacsinecz Krisztián és Lajos P. János
Hírdaráló: minden változik, csak a Csemadok állandó
Szétcincáltuk a híreket az Új Szó aktuális közéleti podcastjában:
Hoz-e egy kis változást a Csemadok életében, hogy új elnöke lett?
- Mi a gond a szélerőművekkel? Kell-e szélmalomharcot folytatni ellenük?
Még egyszer a nadrágszíjról: meddig lehet húzni és milyen napokon? Itt a megszorítócsomag.
A darálót e héten Kacsinecz Krisztián, Lajos P. János és Molnár Norbert kezelte – kissé felelőtlenül.
Kattints az alábbi videóra:
Kapcsolódó cikkünk
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.