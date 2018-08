A Fico-elmélet

Robert Fico interjút adott az Extra plus mečiarista-csökevény hetilapnak és írt egy „kommentárt” a Sme napilapnak, hogy elméleti szinten is megtámogassa a média és az újságírók elleni támadásait, amit a gyakorlatban évek óta oly magas színvonalon művel. Kiderült, hogy amennyire aljas és gonosz a kivitelezés, annyira szánalmas a teória.

A Smer elnöke született demokrataként rögtön leszögezi, hogy az újságíróknak joguk van kritizálni. Aztán hozzáteszi, hogy csakis a „demokratikus bírálatra” van joguk, őt pedig mindig „antidemokratikus módon” bírálja a sajtó. Mert Fico az, aki hajszálpontosan tudja, mi a demokrácia.

Szerinte az, hogy „a demokratikusan megválasztott többségnek joga van kormányozni és dönteni”. Ezért „nem demokratikus” minden olyan kritika, amely akár a leghalványabb módon megkérdőjelezi „a demokratikusan megválasztott többség kormányzáshoz való jogát”. Ez az egész teória nem más, mint a finomított változata annak, amit egykor Pavol Paška oly mesterien és egyszerűen megfogalmazott:

Nyerd meg a választást és mindent megtehetsz…

Ha valaki erre azt mondaná, hogy akkor sem tehetsz meg bármit, ha megnyerted a választásokat, hiszen ott az alkotmány, ott vannak a törvények, a nyilvánosság, no meg persze a köz érdekeit kellene figyelembe venned, hát akkor Fico szerint ez már kritika, ráadásul nem is demokratikus. A Smer elnöke ezzel a „demokráciaelmélettel” bejelentkezett Mečiar örökségéért, de hogy közelebbi példákat mondjunk, így képzeli el a politikát Orbán Viktor, Jaroslaw Kaczyński, Donald Trump és Recep Tayyip Erdogan is.

Fico a két eszmefuttatásban annak is szentelt egy-egy fejezetet, hogy miért is bántják, miért kritizálják őt az újságírók antidemokratikusan. Arra a megoldásra jutott, hogy egyszerűen „utálják ezt a kormányt”. Húsz évvel ezelőtt a HZDS elnökének is pontosan ez volt a válasza mindenre: Bírálnak, mert ellenem vannak, Mečiar ellen vannak… A tényekre, bizonyítékokra alapozott cikkekkel nem tudott mit kezdeni, azokkal szemben nem volt, nem is lehetett érve. Éppen ezért azt sulykolta a híveibe, hogy ami a lapokban megjelenik, az mind a Mečiar elleni gyűlölet szüleménye. Ugyanezt teszi most Donald Trump amerikai elnök, aki aztán nap mint nap ad okot arra, hogy kritizálják, a választóinak pedig erre azt mondja, azért teszik, mert az újságírók úgynevezett Trump-szindrómás működési zavarban szenvednek, ami gyűlölködő dührohamokban nyilvánul meg, és állapotuk annál jobban súlyosbodik, minél sikeresebb Trump – mondja Trump.

Ezek a politikusok arra a sofőrre emlékeztetnek, aki hallja a rádióban a jelentést, hogy egy őrült a forgalommal szemben száguld az autópályán, és azt morogja: Még hogy egy? Mind szembe jön!

Fico kommentárjában azért mégis van egy mondat, mellyel kis fenntartásokkal egyet lehet érteni. Leszögezi, hogy a demokrácia szintje Szlovákiában a tízes skálán 10-ről 5-re süllyedt. „Be kell vallanom, hogy ehhez a tízéves kormányzásom alatt én is hozzájárultam” – írja Fico. A pártelnök úr feleslegesen szerénykedik – senki nem járult hozzá ehhez akkora mértékben, mint ő.

A szerző a Trend hetilap kommentátora