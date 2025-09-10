Bomba a föld alatt, avagy kísért a múlt

Azonnal összeült a válságstáb, és még az éjszaka folyamán felkerült a városrész, illetve a rendőrség honlapjára az evakuációs térkép. A bomba nagysága miatt számos utcát érintett az intézkedés, több magas toronyházzal, amelyekben mintegy tízezer ember él. És mivel nem mindenki lóg állandóan a neten, sokan csak másnap hajnalban tudták meg, hogy egy órán belül ideiglenesen el kell hagyniuk otthonukat – amikor a rendőrök kopogtattak náluk.

A modern üveg- és acéltornyok árnyékában hirtelen a második világháború kísértete materializálódott, emlékeztetve arra, hogy a háborúk nem múlnak el nyomtalanul. A helyszín egyébként bizonyos értelemben szimbolikus: a Sky Park felhőkarcolói, a város új „Manhattanje” egykori ipari romokon nőtt ki, ott, ahol 1944-ben bombák hullottak az Apollo olajfinomítóra. Mindenki tudta (aki tudni akarta), hogy olaj maradt a talajban, és sokan gyanították, hogy robbanószerkezetek is előkerülhetnek. Ennek ellenére sosem látott iramban indult el a terület beépítése – de ebbe most ne menjünk bele, mert hosszúra nyúlna.

Lényeg, hogy amikor egy 226 kilós bombát ásnak ki az ember lakásának közelében, akkor kénytelen belegondolni abba, milyen törékeny is a biztonság. A hajnali kutyasétáltatókat a rendőrök már nem engedték vissza otthonukba. Kisgyermekes családok kerültek ideiglenesen „utcára”, és nem tudták, mennyi időt kell így átvészelniük. Az idősekről nem is beszélve, akiknek egy ilyen stresszhelyzet különösen megterhelő.

A főváros lakosságát az éjszaka folyamán, illetve másnap reggel igyekeztek tájékoztatni arról, hogy összesen tizenegy busz- és trolivonalat állítottak le. A belváros egyik legforgalmasabb része gyakorlatilag megközelíthetetlen lett, de az érintett terület szomszédságában is bedugult a forgalom. A környéken dolgozóknak nem kellett (de nem is lehetett) munkába menniük, amíg el nem hárítják a veszélyt.

A nyugtalanság és a stressz nem a forgalmi dugóban kezdődik, hanem akkor, amikor tudatosítjuk: akár a saját lakásunk alatt is ott pihenhet egy háborús bomba.

Nem ez az első, sem az utolsó eset a térségben. Egész Közép-Európában rendszeresen kerülnek elő fel nem robbant bombák, gránátok, aknák, amelyek még ma is, nyolcvan év után is átírhatják a mindennapokat.

A pirotechnikusok teszik a dolgukat, a rendőrség profi módon szervezi az evakuálást, és szerencsére mindenki épségben hazatérhetett, pár óra múlva – már 11 óra után. De a látszólag gördülékeny procedúra mögött ott marad a nyugtalanság. Amikor valaki egy ilyen helyzetben zárja be maga után lakása ajtaját, nem biztos, hogy hazatérve ugyanolyan magától értetődőnek érzi a biztonságát. A városok fejlődnek, nőnek, új negyedek épülnek – de az alapok mélyén még mindig ott rejtőzik a huszadik század legnagyobb tragédiája.