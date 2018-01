Az első nő a harmadik

Először lesz miniszterelnöknője Romániának, erre pedig innunk kell egy szilvát! Ezekkel a szavakkal látott neki Bandika és Ervin a hétfőnek. Nagyon örültek, hogy Klaus Johannis román államelnök a napokban kinevezi Viorica Dăncilát kormányfőnek, két okból is.

Az egyik, hogy örültek elődje, Mihai Tudose leváltásának, ő volt ugyanis az, aki az utóbbi hetekben tiszteletlenül beszélt a székelyekről meg a székely zászlóról. De őt ugye már a múlt héten elszippantotta a történelem rozsdás fogaskerekeinek lefolyócsöve, így várhatjuk az új nyilatkozatokat az új kormányfőtől – nyomatékosította a megállapítást a pultnak támaszkova Bandika. Viorica Dăncilă iránti szimpátiáját Ervin sem rejtette hamutartó alá.

Emlékeztetett, hogy információi szerint a hölgy volt az egyetlen, aki Tudose problémás kijelentésétől elhatárolódott, másrészt nagyon a szívébe lopta magát azzal, amit egy korábbi brüsszeli interjúban mondott arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc könyve (ezt most néhány hírportálon ismét közzétették). „Szeretek olvasni, ha az időm engedi, akkor mindig olvasok. Azt hiszem, hogy az összes könyv hat ránk, amit csak elolvasunk, meghatározzák a gondolkodásunkat és a világlátásunkat, különösen azt, hogy a nehézségekkel és kihívásokkal hogyan boldoguljunkˮ – válaszolta tehát a hölgy még uniós képviselő korában arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc könyve. A második kedvenc könyve szerintem az Ábel a rengetegben – szippantotta be a következő szilvát Ervin. Szerintem a Csíki sört is szereti, kockázatta meg a homályos lábakon álló hipotézist Bandika. De most melyiket, az Igazi Betiltott Csíkit, vagy a Ciucot? – kérdezte Ervin. Hát, szerintem aki igazán szereti a csíki sört, az mindkettőt megissza, mert ugye logikus, hogy ha valahol az egyik épp elfogyott, akkor még nincs minden veszve, ugyanis ott a másik. Meg hát mind a kettő Csíkban készül. Szerintem ezzel a miniszterelnök asszony is egyet fog tudni érteni, ha megkérdezik tőle – vélekedett Bandika. Majd felidézte, hogy bár Romániának tényleg Dăncilă az első női miniszterelnöke, az elmúlt egy év során viszont már a harmadik, mármint miniszterelnök. Én nem tudom, hogy bírják ezt a bizonytalanságot, én ebbe beleroppannék. Viszont idén ünnepli századik születésnapját a román állam, így az első női miniszterelnökükre afféle szülinapi ajándékként is tekinthetnek, ha épp nincs egyéb tekinteni valójuk, nem gondolja, kedves kuzin?

Ervinnek nem volt szokása a román miniszterelnökök életpályamodellje feletti merengés, ugyanakkor rámutatott:

annak ellenére, hogy a románok ilyen véres tempóban váltogatják a kormányfőiket, sok tekintetben mégis előttünk járnak.

Idén nyártól például betiltják a műanyag zacskók egy részének forgalmazását. Szimpatikus döntés – hagyta helyben Bandika, majd hozzátette, reméli, a román jogalkotók nem riadnak majd vissza attól sem, hogy a zacskós levest is betiltsák.