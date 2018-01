Ami a rostámon fennakadt

Felháborító, amit a szlovák kormányfő és a belügyminisztere művel a politikai porondon. Robert Fico szűnni nem akaró hecckampánnyal mesterkedik Andrej Kiska lejáratásán, nehogy jövőre újra induljon az elnökválasztáson.

Fico és Kaliňák ámokfutása

Felháborító, amit a szlovák kormányfő és a belügyminisztere művel a politikai porondon. Robert Fico szűnni nem akaró hecckampánnyal mesterkedik Andrej Kiska lejáratásán, nehogy jövőre újra induljon az elnökválasztáson. Miután eddigi erőfeszítései nem tépázták meg az államfő tekintélyét, kínjában azzal támadja őt, hogy csaknem öt éve a megszabottnál jóval többet költött a kampányára. Nyilván izgatottan várja azt is, vajon sikerül-e adócsalás gyanújával besározni az államfőt. Akire Robert Kaliňák ideiglenesen nem lövi mérgezett nyilait. Korompán jelentette be, hogy a roma gettókban tapasztalható bűnözést külön törvénnyel, a rendőrség hatáskörének bővítésével szorítaná vissza. Próbálkozása alkotmánysértő, viszont reményei szerint elvonja a figyelmet saját bűzlő közéleti szenynyeséről. Nem törődik Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos tiltakozásával. Nem tudni, milyen képet vágott ahhoz, hogy az Európai Roma Jogok Központja Brüsszelben feljelenti őt intézményes rasszizmus vádjával. A két vezető politikus egyre gátlástalanabb ámokfutását koalíciós partnerei fékezhetik meg. Ha ez nem sikerül, akkor Jaromír Čiznár főügyészen a sor, hogy érvényesítse a jogállamiság alapvető elveit. Majd pedig mi, a választópolgárok penderíthetjük ki őket és cinkosaikat a hatalomból.

Orbán Németországban és odahaza

Nagy teret kapott a német portálokon Orbán Viktor bajorországi szereplése, ahol a magyar kormányfő hitelesen fejtette ki: hazája miért nem óhajt a bevándorlók országává válni, s miért bírálják Soros Györgyöt. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint vendéglátói a menekültelhárítási csata egyik hősének tartják őt, akinek az elismertsége külföldön, újabban az osztrák kormánypárti politikusok között is növekszik. Ugyanakkor a német médiumok arra is felhívják a figyelmet, hogy Orbán odahaza a migránsválságot kampánycélokra használja ki. Kabinetje ezért fogadta el szerdán a Stop Soros! törvénytervezetet, amely az eddiginél is szigorúbban akadályozhatja meg az illegális migrációt támogatók ügyködését, ami indokolt. Alkotmányos aggályokat vet fel viszont a civil szervezetek megzabolására törekvő javaslat. A Magyar Liberális Párt Stop Orbán! elnevezésű ellenkampányban mutatna rá a magyar kabinet menekültekkel, civilekkel és a szinte már démonizált Soros Györggyel kapcsolatos csúsztatásira. Elfogadhatatlannak tartják, hogy ez a kormány több tízmilliárd forintot költött el a menekültek elleni gyűlöletkampányra, titokban mégis 1300 migránst fogadott be. Áder János elnök bölcs döntéssel a leghamarabbi időpontra, április 8-ára tűzte ki az országgyűlési választásokat. Utána csitulhat az emberi kapcsolatokat is megmételyező hangzavar.

Tudose ment, a nacionalizmus maradt

Lemondott hát román kormányfői tisztségéről a székelyek akasztásával fenyegetőző Mihai Tudose. Bukását alighanem felgyorsította ez a barbár kijelentése, de menesztésének igazi oka, hogy ő is összetűzésbe került Liviu Dragneával, a kormánypárti román szocdemek (PSD) elnökével. Akit Klaus Johannis elnök tavaly nem volt hajlandó kinevezni miniszterelnöknek, mert korrupciós vádak és választási csalások miatt két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság. Viorica Dancila, az új kormányfőjelölt elhatárolódott elődje megnyilvánulásától. Ő majd kifinomultabban viszonyul a romániai magyarsághoz, de a székelyföldi autonómiatervezetről minden jelenlegi román politikushoz hasonlóan ő sem hajlandó akár csak párbeszédet folytatni. Talán mégsem örökkévaló a makacsságuk. Elsősorban azért, mert a három romániai magyar párt végre a létező hatféle tervezetből közösen egyet munkál ki. Erről kezdeményeznek társadalmi vitát, s ezt a dokumentumot nyújtják be újra a törvényhozásba. Nehéz és hosszadalmas belpolitikai csatában kell meggyőzni a homogén nemzetállami téveszmékhez ragaszkodó többséget, főleg a román döntéshozókat. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének nyilatkozata másfél millió erdélyi magyar eltökéltségét visszhangozza: „Egy közösség, amelyik kitart a céljai mellett, annak a sikere garantált. Lesz székely autonómia!”