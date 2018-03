Ami a rostámon fennakadt

Fico és pár miniszter távozása még nem jelent lényeges kormányátalakítást.

Ennyi nem elég

A lényeget mondta ki Dag Daniš szlovák politikai elemző: azoknak, akik először pártszponzoroknak, aztán oligarcháknak, végül pedig a maffiának adták el az országot, távozniuk kell a közéletből. Nem pedig kozmetikázó manőverekkel a háttérből továbbra is parancsolgatni. Márpedig Robert Fico erre törekszik. Ezért szabott feltételeket Andrej Kiskának. A miniszterelnök olyan embereket ültetne fontos posztokra, akik engedelmesen hajtanák végre saját és cinkostársai szennyesét elrejteni igyekvő utasításait. Peter Pellegrini miniszterelnökként, Denisa Saková pedig a belügyi tárca élén minderre kapható lehet. Fico és pár miniszter távozása még nem jelent lényeges kormányátalakítást, ahogy azt az államfő elvárta. Akinek alkotmányos joga szuverén módon dönteni az új kormányfő-jelöltről, viszont kicsi a mozgástere. Ha az agrártárca és a védelmi minisztérium korrupciógyanús ügyeire és a korántsem makulátlan Andrej Danko viselt dolgaira gondolok, akkor érthető, hogy a házelnök miért hajbókol Robert Ficóéknak. Miroslav Kusý és más politikai elemzők viszont azt érthetetlennek tartják, hogy a Híd elnöksége végül beadta a derekát. Egy szlovák publicista szerint az még megmagyarázható, hogy a Híd két éve fontos célok elérése érdekében miért bújt ágyba a Smerrel, de az már nem, hogy a politikai sírba is követné, bár a Híd vezetőségének erről más a véleménye.



Összezárni

Még mindig nem kizárt, hogy az idén előrehozott parlamenti választások lesznek, de ha csak két év múlva tartanák a voksolást, akkor is eljött az ideje, hogy a szlovákiai ellenzék összeszedje magát. Eddig ugyanis leginkább a kormánykoalíció bírálatában jeleskedik, joggal, de a választópolgárok bizalmának megszerzéséhez ez aligha elegendő. Többre, együttműködésre, közös vízióra lenne szükség. Jelenleg viszont a KDH elnöke, Alojz Hlina Richard Sulík révén üzenget Igor Matovičnak, ráadásul Hlinának a kereszténydemokraták holnapi tisztújító közgyűlésén erős kihívója lesz, Richard Vašečka. Az Egyszerű Emberek és Függetlenek (OľaNO) vezetője valamiféle ellenzéki választási koalíció létrehozását szorgalmazza, Richard Sulík viszont egyértelművé tette, hogy a Szabadság és Szolidaritás (SaS) egyedül indul a voksolásokon. Ugyanakkor elküldte lehetséges partnereinek azokat a feltételeket, amelyek mentén hajlandó az együttműködésre: kizárnak bármilyen szövetséget Robert Fico és Marian Kotleba pártjával. Igor Matovič az MKP-t is megnevezte leendő politikai partnerként, ezt a lehetőséget Menyhárték is lebegtetik. Ám arról semmit sem tudunk, vajon a programjukból mi kerülne be a közös dokumentumba, s erről miként vélekednek a lehetséges ellenzéki partnerek. Bármikor is lesz az újabb választás, mielőbbi tárgyalásokra és egyezségre lenne szükség.

Putyin folytatja

Vasárnap elnökválasztást tartanak Oroszországban, melynek egyetlen tétje, hogy Vlagyimír Putyin milyen arányban győz. Immár két évtizede tartó hatalmának megőrzése érdekében brutális eszközöket is bevetett. Diktatórikus módszereit bíráló ellenfeleit vagy koholt vádak alapján börtönbe záratja (Mihail Hodorkovszkij), vagy a neki gazsuláló szervek révén indulni sem engedi a voksoláson (Alekszej Navalnij). Putyin több bírálójával odahaza vagy Angliában végeztek, a szálak minden esetben az orosz titkosszolgálatokhoz vezetnek, ahonnan a jelenlegi államfő érkezett. Aggasztóak az orosz nagyhatalmi törekvések és az orosz hackerek egyre veszélyesebb kibertámadásai, amelyekkel a legutóbbi amerikai elnökválasztásokat is elérték. Minderről az orosz gyalogpolgár mit sem tud. Putyint úgy isteníti, mint elei egykor cár atyuskát vagy Sztálint. Mai utódjuk a hazafias szellem erősítésével, az orosz katonai erő fitogtatásával, tömegmanipulációval és dezinformációk bevetésével követi őket. A cseh Biztonsági Szolgálat (BIS) friss dokumentuma szerint több száz orosz kém ténykedik Közép-Európában. Mi mindebből annyit érzékelünk, hogy a Kreml leghevesebb szószólója térségünkben Miloš Zeman, Ján Čarnogurský, Andrej Danko és az orosz hitelből megépítendő Paks II miatt a Putyinéktól függőségbe kerülő Orbán-kormány.