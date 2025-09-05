Vb-selejtezők: Nehéz erőpróbával kezd a magyar válogatott

A magyar válogatott szövetségi kapitánya már többször is hangsúlyozta, nem reális, hogy csapata megnyerje az F csoportot, hiszen Portugália mindhárom másik nemzeti együttesnél jóval nagyobb játékerőt képvisel. Így a négyes második helyének megszerzése lehet Szoboszlai Dominikék célja. Ezért pedig minden bizonnyal Írországgal kell majd megküzdenie a válogatottnak.

Egy vereséggel nagyon nehéz helyzetbe kerülnének Rossiék, egy döntetlen pedig könnyen lehet, hogy az utolsó fordulós, budapesti, írek elleni mérkőzésre tolná a döntést. Persze csak ha az örmények ellen mindenki hozza a kötelezőt és a Cristiano Ronaldóéktól sem tud senki pontot rabolni.

A győzelemmel viszont kényelmessé válna a magyarok pozíciója.

Egy nagy hiányzó

A papírforma alapján Varga Barnabásék számítanak jobb csapatnak, ám az írek a tavalyi, egymás elleni barátságos mérkőzésen megmutatták, hogy kellemetlen stílusukkal meg tudják nehezíteni minden ellenfelük dolgát. Akkor 2:1-re Kelleherék győztek. Ezt megelőzően két 0:0-s döntetlen szerepel a jegyzőkönyvekben, legutóbb 1993-ban tudtak nyerni a magyarok.

Az örökmérleg már ennél pozitívabb, 14 mérkőzésen 5 magyar győzelem és 6 döntetlen mellett mindössze 3-szor nyert Írország.

Bár Marco Rossinak vannak remek formában lévő játékosai, hiszen Szoboszlai Dominik és Tóth Alex is pazar szabadrúgásgóllal jelentkezett a múlt héten, Varga Barnabás megtalálta góllövőcipőjét és Szalai Attila is újra játékba lendült Törökországban. Ami viszont komoly gondot jelent az olasz szakember szakmai stábjának, az Schäfer András kiesése, ráadásul korábbi stabil középpályás partnerei közül Nagy Ádám és Nikitscher Tamás sincs ott a keretben. Így jó eséllyel a már említett Tóth lesz az egyik játékos a középpályán, mellette viszont egyelőre kérdéses, ki kaphat szerepet.

Fizikailag az írek ellen akár Csongvai Áron (AIK Stockholm) is jó választás lehet, de ott van a Fradiban a szezont, egy-egy hibájától eltekintve, jól kezdő Ötvös Bence, a West Bromwichban balhátvédként szereplő Callum Styles vagy a Wolfsburgban jobbára kispadozó Dárdai Bence is. Az íreket és a közvéleményt is viszont leginkább Vitális Milán kezdőbe nevezése lephetné meg, ám a Győrben a nemzetközi mérkőzésekbe belekóstoló játékos hozzáállásával biztosan senkinek nem lenne gondja.

Csapatszellem

Mindezek mellett természetes, hogy leginkább Szoboszlairól kérdezték az íreket a találkozót felvezető sajtótájékoztatón. „Egészen csodálatos játékos, ezt mindenki hétről hétre láthatja a Liverpoolban. De sok jó futballista van a magyar csapatban, ezért hiba lenne csakis az ő semlegesítésére összpontosítani. Ez egy csapatsport, azaz ugyanolyan figyelmet kell fordítanunk a többi magyar játékosra is” – válaszolta az MTI kérdése a hazaiak Premier League-játékosa, Nathan Collins.

A Brentford 24 éves csapatkapitánya szerint az elmúlt egy évben végbemenő változások után mindenki megtalálta a helyét a csapatban és kiváló csapatszellem alakult ki, ennek megfelelően mindenki elkötelezett a válogatott iránt.

Összeszokottság

Az izlandi Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány 2024 nyarán vette át az ír válogatott irányítását, és a korábbi, labdajáratós taktikai újítások után visszatért a tipikus szigetországi stílushoz. A szakember, aki az izlandi nemzeti csapat élén a 2016-os Európa-bajnokságon alkotott maradandót, szintén nem túl látványos játékkal, elmondta, elsősorban a magyarok összeszokottsága aggasztja. Szerinte egy nemzeti együttesnél óriási előny, a játékosok jó képessége mellett, ha régóta ugyanaz az edző irányítja, márpedig Marco Rossi immár nyolc éve vezeti a magyarokat.

A dublini találkozót telt ház előtt az Aviva Stadionban rendezik, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott. A találkozót az M4 Sport és a szlovák Sport 1 is élőben közvetíti, a játékvezető a német Harm Osmers lesz.