A szlovákiai magyarságnak nincs még egy olyan, hagyományainkat, sikereinket és küzdelmeinket is tükröző, sokrétű intézménye, mint a Csemadok.

A társadalmi és közművelődési szövetség idén március 5-én ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját. Szép korba lépett, de még mindig aktív, derűs és optimista. Bárdos Gyula országos elnökkel arról is beszélgettünk, van-e esélye megfiatalodni.

Milyen volt az első személyes találkozása a Csemadokkal? Volt bennük olyan indíttatás, hogy csak azért is, megmutatjuk? Pártunk és kormányunk annak idején azért hozta létre a Csemadokot, hogy táncoljon, énekeljen, és dicsőítse a szocializmust. Ki lehetett törni ebből? Hogyan tudott megmaradni? Mikor élte a fénykorát? Ma hány tagja van? Ma a lelkesedés élteti, vagy pénz is kerül valahonnan? A Csemadokra mennyire nyomta rá a bélyegét a hazai magyar közösség politikai megosztottsága? Mi van ott, ahol élnek még magyarok, de már nincs erejük szerveződni? Mennyire segítik a Csemadok-elnöki munkában a politikusi, parlamenti képviselői tapasztalatai? Hetvenéves a Csemadok, ez emberi léptékben mérve is tisztességes kor. Mit kívánna neki a következő évtizedekre?

