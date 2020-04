A világjárvány nemcsak mindennapi szokásainkat változtatta meg: jeles napjainkra is kihatással van. A kereszténység legnagyobb ünnepét megelőző nagyböjt kezdetekor már mind többet lehetett hallani a vírusról, majd a szenteltvíztartók kerültek használaton kívülre, és ijesztő gyorsasággal érkezett el a pillanat, amikortól már sine populo, azaz hívek nélkül tartották meg az egyházi szertartásokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy a templomokba egyáltalán ne lehetne bemenni, csak a tömeget kell kerülni, és a technológia a szentmiséken való részvételt is lehetővé teszi széles körben, még ha csak távolról, digitálisan is. Így érkezett el a virágvasárnap és a nagyhét, így érkezik el maga húsvét napja is.

Hogyan lehet részt venni a miséken? Mire hívja fel a figyelmet Ferenc pápa? Mekkora szerepe van a digitalizációnak? Milyen lesz a húsvét? Mi marad el és minek az időpontja lesz áthelyezhető? Mi lesz a locsolókkal?

