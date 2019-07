Hogy lehet, hogy a patinás bukovinai réztálca igazából indiai? És miért égetik el sokan a régi családi képeslapokat? Ismét Erdélybe kellett mennünk, hogy választ kapjunk minden létező kérdésünkre. Meg a nem létezőkre is.

Körösfeketetón (Negreni) évente kétszer tartanak országos vásárt, az októberiről 2017-ben be is számoltunk a Vasárnapban. A júniusiról azt hallottuk, hogy valamivel kisebb, kevesebb ember látogatja, viszont több a helyi termék. Fel is csillant az aranyfogunk, hogy talán ismét eljön a nagy kalapos, hagymás ember, és vehetünk tőle egy nagy füzér édes lila hagymát, amiért legutóbb sajnáltuk az öt lejt. Hát nagy szomorúságunkra a hagymás embert nem láttuk, láttunk viszont mást, aminek leírása az alábbiakban következik.

A már megvásárolható Vasárnapban Veres István nemcsak végigvezet a vásáron, hanem megtudakolja azt is, kik keresnek jól a vásár ideje alatt; mi mindent találni egy ilyen helyen; mi a legkelendőbb; hogyan kell alkudni; kikkel lehet itt találkozni; mire kell odafigyelni; miért kell régi képeslapot vásárolni…