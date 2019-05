Magasan kezdte. Rögtön a Nemzeti Színházban, A tanítónővel, Bródy Sándor Tóth Flórájával. Neki való szerep volt, adta is hozzá szívét is, lelkét is. Mint most, Molnár Ferenc Liliomának Julikájához és A diktátor Hannájához. Szilágyi Csenge a Vígszínház gyűrűs színésznője. Könnyeit befelé folyatja, kacagása az eget karcolja. Magasan indult, s azóta is magasan jár. S akárcsak Dóra a Korhatáros szerelemben, ő is humorral kezeli az életét.

Magasan kezdte. Rögtön a Nemzeti Színházban, A tanítónővel, Bródy Sándor Tóth Flórájával. Neki való szerep volt, adta is hozzá szívét is, lelkét is. Mint most, Molnár Ferenc Liliomának Julikájához és A diktátor Hannájához. Szilágyi Csenge a Vígszínház gyűrűs színésznője. Könnyeit befelé folyatja, kacagása az eget karcolja. Magasan indult, s azóta is magasan jár. S akárcsak Dóra a Korhatáros szerelemben, ő is humorral kezeli az életét.

Nagyváradon született, egyéves volt, amikor a család Magyarországra költözött. Nem a fővárosba, hanem egy Paks és Szekszárd közötti ezerháromszáz fős faluba. Szülei ott találtak két tanári állást egy helyen, s hozzá szolgálati lakást.

„Dajka Margit is Nagyváradról indult, ezt tudtam. A dédnagymamámmal ha nem voltak is baráti viszonyban, de mesélték a családban, hogy sokat beszélgettek. Színésznő nem volt a felmenőim között, csak egy operaénekesnő, a dédnagypapám pedig az Első Magyar Királyi Tűzoltó Egyesület tagja volt Nagyváradon. Ha ügyeletes volt a színházban, a dédnagymamám oda vitte be neki az ebédet. Dajka Margit akkor rózsaárus kislány volt. Így kerültek kapcsolatba ők ketten. Nagyvárad ma is a teljes boldogságot jelenti számomra. Apukám ágáról ott élnek a nagyszüleim, minden nyarat, karácsonyt, húsvétot ott töltünk. Novák Eszter volt az osztályfőnököm a színművészetin. A mai napig emlegeti, hogy az első rostámon, amikor megkérdezték a felvételin, honnan jöttem, azt válaszoltam: Nagyváradon születtem, Kajdacson élek, és Pesten lakom. Mind a három hely másképpen jelenti nekem az otthont. Amint átlépjük a magyar–román határt, és Nagyváradnál feltűnik a hőerőmű tornya, nagyobbat dobban a szívem. Ami megmagyarázhatatlan, hiszen nem éltem ott sokat, csak oda kötnek a nyarak, a nagy ünnepek, a nagyiék, és van ott egy házunk, ami az otthonom. Kajdacs a szentimentális, falusi gyerekkort jelenti, ahol mindig friss, tőgymeleg bocitejet ittam, tavasszal ibolyát szedtem, kóstolgattam a leveleket, bújócskáztam. Tizenkét éves koromig éltem ott, azután kerültem fel Pestre, hatosztályos gimnáziumba. Akkor nyílt ki előttem a világ. Itt tanult a bátyám, ugyanabba a gimnáziumba járt, és ugyanabban a kollégiumban lakott; ez sokat könnyített a helyzetemen. Eljött a péntek, felültünk a vonatra, két és fél óra volt az út hazáig, vasárnap vissza. Huszonnyolc évem alatt egyetlenegy karácsony volt, amit nem Nagyváradon töltöttünk. Szűkösebb anyagi helyzetben voltak a szüleim, azért nem utazhattunk.”

Vagány, karakán, cserfes lány volt már tizenévesen is, akit nagyon szépen neveltek a szülei, s a kezét is szépen engedték el. Bíztak benne. A tinikorszak lázadásaitól sikerült megkímélnie őket.

„Mindig szerettem a szüleimhez hazamenni. Hiányoztak Pesten, de nagyon élveztem a nagyváros kínálta lehetőségeket. Erős gimnáziumba jártam, nagyon jó osztályba. A színház is itt kezdett el érdekelni, bár apró jelei már korábban is voltak, hogy ezen a pályán fogok kikötni. Anyukám, az óvónőim és a tanárnőim szerint mindig a kör közepén akartam állni. Pest sok mindenre megtanított. A legfőképpen arra, hogyan kell egy ilyen nagy világban felnőttként létezni. Megtanultam mindent egyedül megoldani. A lelki gondokat is. De ha azt érzem, hogy kezdek kicsit eltávolodni magamtól, a gyökereimtől, vagy felzabál a nagyváros, a sok kamu, a rengeteg gagyi, ami körülvesz, már megyek is haza, és rögtön tudom, mi az, ami igazi, eredeti. A szüleim továbbra is Kajdacson tanítanak. Apukám az iskola igazgatója. Egy évig ő tanított fizikára. Tőlem mindig a dupláját kérte annak, amit a többiektől elvárt. Akartam, bírtam, győztem. Ha dolgozatot javított a konyhában, nem volt szabad kimennem. Életem egyetlen igazgatói intőjét is tőle kaptam, mert gesztenyével dobáltam a darázsfészket. Otthon aztán, már apaként, megkérdezte, hogy na, mi volt a suliban? Az erőt, amit érzek magamban, otthonról hoztam. Nem kis csomag ez. Igazi történetekből álló csoda. Az őseim esszenciálisan bennem élnek. Annyi korszakon mentek át a nagyszüleim is! Túl kellett élniük egy szörnyű rendszert. Rengeteg mindent tudok róluk. A nagymamám már két fejjel alacsonyabb nálam, a hónom alá tudom venni, de érzem, hogy sugárzik belőle az erő. Sokat faggatom őt a múltról. Nagy vágyam, hogy egyszer színpadra vigyem az életét.”

Pedagógusszülők gyermekeként tanítónőt játszani a Nemzetiben, rögtön a pálya legelején, kivételes lehetőség volt számára. Tizenkilencszer ment az előadás, és mind a tizenkilenc estét nagy izgalommal élte meg.

„Novák Eszter rendezte az előadást, ő vitt oda, neki köszönhetem ezt a páratlan élményt. Akkora bizalmat szavazott, és annyira szabadon hagyott! Pedig Kossuth-díjasokkal álltam a színpadon. Molnár Piroskától nagyon féltem, de alám nyúlt és felemelt. Bodrogi Gyuszi bácsi a humorával fogott meg. Akkor tiltották be a cigit a színházban. Délben mindig rágyújtott, addig nem. De mondta is azonnal, hogy ez elektromos, közben fújta az igazi füstöt.”

Mindenben a végletek embere – állítja magáról. Vagy akar valamit, vagy nem. Ha igen, megy utána, nem adja fel. Félúton nem fordul vissza. Román és szász vér is folyik az ereiben, de ha belenéz a nagyszülei szemébe, még inkább érzi, hogy magyar.

„Amióta az eszemet tudom, Magyarország térképe kint van a konyhánkban. Nehogy elfelejtsük, hol a határ. Érdekesmód Nagyváradon, a nagyszüleimnél többször gondolok arra, hogy magyar vagyok, mint Budapesten. A szüleim lázadásból nem igazán tanítottak románul. Már sajnálom. De fagyit, sört, kenyeret tudok kérni. Boltban, piacon könnyen boldogulok a nyelvvel. Nagyjából mindent értek.”

Nagy utazó lévén vannak távolabbi útjai is. A kalandvágy hajtja, szeret felfedezni. Mint a színházban, ha új darabot, új szerepet próbál. Junior Prima Díjas, Varsányi Irén- és Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel kitüntetett színésznő. Akkor élvezi igazán a munkát, ha új világ nyílik ki előtte. A salemi boszorkányok egyike, Abigail volt az Istenítéletben. Most Marja a Háború és békében, Hanna A diktátorban. Komoly szerepek érzékeny megformálója.

„A legjobban Olaszországban érzem magam. Szicíliában nagyon megnéztek az utcán. Mosolyogtak rám. De csak rám, a fiatalemberre, akivel voltam, egyáltalán nem. Dús, fekete hajú Mamma volt a szállásadónk két gyerekkel. Úgy megszeretett, hogy azt mondta, én lettem a harmadik gyereke. Jártam már New Yorkban és Washingtonban is. Más világ. Svédországban sötét volt a tél, és irtó hideg. New Orleansba vágyom a dzsessz miatt. Ott most megint valami nagyon különleges zene van kialakulóban. Az elmúlt négy évben egyébként én is sokat változtam. A sok szerep finomított rajtam. Elhagytam a nyers erőt. Visszavettem a decibelekből. A lobbanékonyságot kellett megszelídíteni magamban. Mint egy lovat, betörtek a szerepek. Azt is érzem legbelül, hogy fokozatosan megyek előre. Nekem az a legfontosabb, hogy színészileg eljussak A-ból a B-be. Hogy kikaparjam a kis gesztenyémet. Hogy tanuljak. Vagy a rendezőtől, vagy a partneremtől. Ha sikerült, már megérte. Hannát is imádom játszani. Tegnap csak az ösztöneim sodortak az előadás alatt. Mindent ki tudtam kapcsolni magamban. Ennyire ellazulni ritkán tud az ember. Hanna teljesen egyedül van. Kapálózik, hogy a feje kint legyen a vízből. Az utolsó pillanatig küzd mindenfajta keserűség ellen. Nagyon szeretem őt. Én az összes szerepembe szerelmes vagyok. Ha nincs szerelem, végem! Akkor nem történik velem semmi. Néha előbb jön a szerelem, máskor csak a próbafolyamat végére érkezik meg. Olyankor egyfolytában ezen kattog az agyam, erre gondolok, elképzelem, milyen lesz, ha megjön. Azt is szeretem, ha meg tudjuk lepni egymást a partneremmel az előadás során. Ha duzzad a jelenet, mindig más lesz egy kicsit. Fejlődik.”

A diktátorban partnere, a Liliomban színésznője ifj. Vidnyánszky Attilának.

„Meghatározza a gondolkodásomat az ő látásmódja. De tőle is sokat kérdeztem a Liliom próbáin. Bíztam benne, csak rendet kellett tennem a fejemben. Én a színészt úgy fogom fel, hogy egy ember, aki áll a színpadon. Ő viszont a művészt látja benne, aki megmutathatja, mi van egy emberben, és azt mások is láthatják. Én csak emberként tudok létezni a színpadon, nem művészként. Szeretek elbújni a szerep mögé, hogy megmaradjon a titkom. Úgy sírok, hogy eltakarom az arcomat. Attilával sok a különbség bennünk, de mert csodálatos alkotó, mint színészpáros nagyon jó hatással vagyunk egymásra. Ha pedig rendez, remélem, inspirálom. Egyébként egyre inkább gondolkodó színész is vagyok, nemcsak ösztönös. A Korhatáros szerelemben élveztem, hogy gyakorlatot szereztem. Nem ijedtem meg attól, hogy kamera forog, tessék! Filmes képzés nem volt a színművészeti egyetemen. Ezt gyakorlatban kellett megtanulni. Úgy érzem, sikerült.”

Hogy mi a legeslegfontosabb Szilágyi Csenge számára? Töprengés nélkül válaszol a kérdésre.

„A lelkiismeretem. A tisztességem. Mindennap tisztán nézni a tükörbe. Mindig őszinte vagyok. A tiszta helyzetek híve. Nem bírom elviselni a hazugságot, de még az elhallgatott dolgokat sem. Nem tudok lefeküdni, ha egy helyzet nem tiszta körülöttem. Minden nap újabb küzdelem, hogy ez így legyen. De látom az értelmét. Most is így van. Megdolgozom érte.”