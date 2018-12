Téma a VASÁRNAPBAN: Hamisítványt a karácsonyfa alá?

Javában zajlik a karácsonyi ajándékvásárlás, és ilyenkor az emberek hajlamosabbak azt is megvenni, amiért máskor nem adtak volna pénzt. Vagy ha igen, akkor jobban odafigyelnek, hogy az ár és a minőség arányban legyen egymással. Ez főleg a márkás dolgokra vonatkozik, amelyekre egyre nagyobb az igény, ezért egyre gyakrabban hamisítják is őket.

A következő hetekben a vásárok és polcok is tele lesznek Dior parfümökkel, Louis Vuitton táskákkal, Cartier órákkal, ráadásul olyan áron, hogy első látásra úgy tűnik, elég drágák ahhoz, hogy eredetiek legyenek. Az árusok azt is szokták mondani, hogy raktárakból visszamaradt, üzletek felszámolásakor kimaradt áruról van szó, de ez általában nem igaz. A másolatokat szorgos kis kezek gyártották valamelyik ázsiai országban, talán épp ott, ahol az eredetit is.

A már megvásárolható Vasárnapban Vrabec Mária utánajárt annak is, mire figyelmeztet a márkavédelemmel foglalkozó szakember; mik az árulkodó részletek; hol lehet feljelentést tenni; miről ismerhető fel a hamisítvány…