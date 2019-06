Nyolcéves koráig a Pozsonyhoz tartozó Dévényújfalun élt, akkor elköltözött a család, mivel az anyukát előléptették. A kábítószer-problémák miatt egyetemi tanulmányait is kénytelen volt félbeszakítani – legutóbb politológiát és vidékfejlesztést tanult. „Elsős gimnazista voltam, amikor a téli szünet előtt egy nappal kipróbáltam a marihuánát. Először hetente, majd mindennap, utána meg naponta többször is fogyasztottam. Részben kíváncsiságból próbáltam ki a drogot, vonzott az ismeretlen. No meg a külső nyomás is megtette a magáét.” A jóképű fiú mély lélegzetet vesz, mielőtt folytatja. Erőtlen a hangja, tele van letargiával, halkan beszél, pedig belemenős srácnak tűnik. A látszat csal.

Miért próbálta ki? Mit érzett? Mit vettek mindebből észre a szülei? Miért döntött a változás mellett? Mi mindenen ment keresztül? Ki miatt döntött a változás mellett? Mi mindent próbált ki? Mi lett a sorsa? Mire számíthat?

