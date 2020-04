TOVÁBBRA IS változatos témák:

Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Lesz VASÁRNAP a járvány után! Köszönet az Olvasóknak és Munkatársaknak

* Szotyolázó: 5 tipp, ha elszakadnánk a számítógéptől

* Téma: Könnyű már az iskolatáska, az otthon tanulás viszont nagyon nehéz. Mit tartogat még az idei tanév? Hogy alakulnak az érettségik, az egyetemi felvételik? Hogyan lehet úgy alkalmazkodni a kényszerű új életmódhoz, hogy minél kevesebb veszteséggel járjon, hogy minden a lehető leggördülékenyebben menjen?

* Vírusinfó: Amikor beszűkül a világ, egyre kiszolgáltatottabbá válnak a családon belüli erőszak áldozatai. Mit tehetnek ők? Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő válaszol a Vasárnap kérdéseire

* Sztárok: Hogyan élik meg ezt a rendkívüli helyzetet a világ különböző pontjain élő művészek? Mi minden elé állítja őket a váratlan kényszerpihenő?

* Mese: Benőke és Hanga, a kétnyelvű testvérek. 3. fejezet, melyben tévések jönnek

* Napló: Marosz Diána – Szépségbe csomagolt borzalom

* Sorsok: Milyen manapság egészségügyi nővérnek lenni?

* Mamaklub: A környezettudatos anyukák forradalma

* Vasárnapi asztalon burgonyás csirkeleves, sajtos-tejfölös karaj, zöldséges rakott tészta, csokis sajttorta sütés nélkül, bögrés sajtos ropi

* Mit főzzek? Halat ebédre!

* Huncutka karanténban. Azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg a hét rajzáról sem feledkezik meg, és játékra is invitál.

* Koperta: Közérzetjavítás, Ad Koronával a fejünkön, És milyen a helyzet Kassán?, Az öregek imája, Kedves Vasárnap!

* Keresztrejtvény, Félpercesek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, tv-műsor május 1-ig.

* Lelki fröccs: Hozzáállás

* Mit jósolnak a csillagok május 1-ig?

VasárnapHáztartás

A tartalmából:

* Takarítás és/vagy fertőtlenítés?

* Vírusirtó lámpa és egyéb szerkezetek

* Az autó speciális tisztítása

* Vírusveszély a lakásban

* Étkező a lakásban

* Egy virágcserép új élete

* Házimunkák a hold szerint

