Már kapható a Vasárnap legújabb száma!

TOVÁBBRA IS változatos témák:

* Déjà vu érzések, avagy milyen a Teréz anyás hozzáállás?

* Szotyolázó: 5 tipp a báli készülődéshez Mayer-Ázsoth Rékától

* Téma: Nem butaság a bejelentett disznótor. 2007. február 1-jétől jelenteni kell a disznóvágást a helyileg illetékes regionális állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatalnak, de sokan csak most szereztek tudomást róla, a Magyarországon és Romániában felbukkant sertéspestis miatt. Mit kell tenni disznóvágás előtt? Miért lehet veszélyes a disznóhús?

* Panaszkönyv: A saját házunk előtt sem kell havat söpörnünk?

* Kitekintő: Képlékenység, logikátlanság, Brexit. Több mint két és fél éve döntöttek a britek az Európai Unió elhagyásáról, de a céldátum előtt két hónappal sem tudni, mi lesz, hogy lesz

* Vendégségben Takács András néptáncgyűjtő, koreográfus otthonában, aki decemberben, mintegy munkásságának megkoronázásaként átvehette a Magyar Örökség díjat

* Szemszög: Gondolatok a pályaválasztásról

* Ott jártunk: Különböző szenvedélyek rabjairól és azokról, akik segítő kezet nyújtanak nekik. Látogatóban a nagykeszi reszocializációs központban, ahol azt láttuk, hogy a legmélyebb gödörből is van visszaút

* Sztárunk: Könnyű leckék címmel egy szomáliai lány nehéz útját mutatja meg Zurbó Dorottya dokumentumfilmje. Kafiya Said Mahdi tizennégy évesen menekült el hazájából, ő meséli el Szabó G. Lászlónak, hogy miért, hogy került épp Magyarországra, és hogy érzi itt magát

* Napló – Marosz Diána: Szlovákiában magyar, Magyarországon szlovák

* Életmód: Hasznos tanácsok arról, hogy hogyan szépüljünk télen, ráadásul természetesen

* Divat: Pompásan bálozunk. Mit viseljünk az idei farsangban?

* Vasárnapi asztalon: farsangi húsgombócleves, csilis-diós karaj, borral sült baconös csirke, csokis-banános szelet, hűtőben kelt pogácsa

* Mit főzzek? Narancsos malacsült, részeges csirkemájkrém, almás túrófánk

* Ökotudat: Ne játssz az étellel!

* Szalagavató: Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola

* Tini: Ismét médiapartnere volt a Vasárnap a Cogito esszéíró versenynek. Remek írások érkeztek számos középiskolából, saját kategóriájukban a legjobbakat mi is bemutatjuk. Ezúttal a Vasárnap-díjas Molnár Biankáét, a Szenci Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola tanulójáét

* Huncutka a farsangi álarcosbálról, elárulja azt is, ő minek öltözött be, közli A hét rajzát, két játékos rajzolóval kedveskedik, és azt is megmutatja, ki a nyerő!

* Koperta: Mindenkié és senkié, Az úr és a szolga, Ad Hogy ne legyen a karácsony túl sok, Visszapillantás 2018-ra, Kedves Vasárnap!

* Keresztrejtvény, viccek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor február 8-ig

* Lelki fröccs: Okosak és bölcsek

* Mit jósolnak a csillagok február 8-ig?

