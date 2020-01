Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Farsang farkán, avagy annyira kell idén február végén a józan ész, mint tán még soha

* Szotyolázó: 5 tipp, ha támad a január

* Téma: Turbóra kapcsolt a választási kampány. Ez a voksolás valóban sorsfordító lehet. Nem csak arról fogunk dönteni, kik képviselnek majd bennünket az elkövetkező négy év során a parlamentben, és kik a kormányban, lesznek-e köztük magyar pártok színeiben induló magyarok, hanem elsősorban arról, merre megy tovább ez az ország.

* Sorsok: A szentpéteri Hajabács ikrek, a kétéves Dóra és Dénes gerincvelői eredetű izomsorvadásban szenvednek, a fiú annak is a legsúlyosabb típusában

* Panaszkönyv: Kinek lehet gondozója, és ki lehet hivatalos gondozó?

* Sztárunk Nagy Mari. A magyar Oscar-jelölt az Akik maradtakban egy sokszorosan vesztes kamasz lány távoli rokonát alakítja lehengerlően

* Napló: Hegyi Zsuzsa – A Zsófi

* História: Se sör, se bor, se whisky – 100 éve vezették be a szesztilalmat az USA-ban, amit közerkölcsjavítónak szántak, de gigantikus korrupció és a maffia térhódítása lett a vége

* Ott jártunk: Vrabec Mária Somogyi Tibor fotóssal Prágában járva egy olyan vendéglátóhelyre bukkant, ahol igazi magyaros ízeket és minden jó falat mellé kedves szót is kínál a királyhelmeci származású tulajdonos

* Újraolvasóban az újrafordítások kapcsán Rizsányi Attila az eredeti Bánk Bánt hasonlítja össze Nádasdy Ádám tavaly megjelent ún. prózafordításával

* Vasárnapi asztalon brokkolis sajtleves, puha, szaftos sült csirke, franciasaláta, kivis kosárka, sós fánk

* Gasztrokalandok Zatoschil-Ballai Zoltánnal

* Szalagavató: Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

* Huncutka az iskolában, de azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg a hét rajzáról se feledkezik meg, és a pajtása levelét is megmutatja, sőt játékra is invitál

* Koperta: Ad Helga segíts!, 20. Mécs László szavalóverseny, Új klubhelyiségben, Bizonytalanságban, Vigyázzunk az utakon!, Megint irkafirka, Kedves Vasárnap!

* Félpercesek: Humoros rovat a Vasárnapban!

* Keresztrejtvény, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor január 24-ig

* Lelki fröccs: Ne bánts!

* Mit jósolnak a csillagok január 24-ig?

+

VasárnapHáztartás + 16 oldalon

Téli teendők otthonunkban

A tartalmából:

* A legfontosabb házimunkák az első félévben

* Házimunka, ingyenmunka? Mennyit fizetnénk, ha mindenre megfelelő szakembert fogadnánk? Nem keveset!

* 2020 a lakberendezésben

* Az év színei a bútorokon és a falakon

* Kellemetlen rovarok a téli lakásban

* Szappankészítés házilag

* Átöltöztettünk két fotelt

* Házi munkák a hold szerint február 14-ig

