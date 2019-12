Lomblevelű karácsony

Törkölypálinkával töltött papramorgós üvegeiket pufajkájuk belső zsebébe helyezték, a szívcsakrájuk magasságába, aztán elballagtak az erdő felé. Bandika kezében baltát, Ervin fűrészt szorongatott. A teherautók sáros nyomaiban baktattak és keresték a megfelelő fenyőt. Maga mit kért idén a Jézuskától? – fordult Ervin Bandika felé a magaslesnél, miközben lelökte bakancsa talpáról a ragaszkodó sárszeletet az akácágakból összeszegelt létra alsó fokán. Mit kértem volna, Lana del Rey új lemezét, amelyben Norman Rockwell egykori amerikai lapillusztrátor-grafikusnak állít emléket – árulta el Bandika, majd szakszerűen ajkaihoz emelte a papramorgós üveg száját, és lepedékes fogaira szürcsölt egy korty ötvenkettest. Mé, maga mit? Ervin egy ágcsonkra akasztotta a fűrészt, a homályos horizontba tekintett, és elmondta: cementet kért a fa alá. Már tavaly eldöntötte, hogy felújítja azt a régi parasztházat a falu szélén, autentikus pihenési körülményeket teremtve a nagyvárosi sznoboknak. Lesz bontott tégla, gerendás mennyezet, meg visszacsiszolt ajtókeretek. Meg levendula, meg vakolatdíszek, meg rozsdás kerítés. Függőágy, meg welcome csoki, meg báj-báj bor. De miért nem festi le a kaput, ha szabad kérdeznem? – buggyant ki Bandikából. Ervin kifejtette, hogy az élet minden területén egyensúlyra törekszik, így a felújított parasztház, bár rendezett közeg látszatát igyekszik kelteni, a kapu rozsdájával lesz igazán autentikus. Egy éjszakára hetven euró, nyáron, a főszezonban száz. Ha ezt átszámolom az érkező átlag négyfős társaságokra, kivonom belőle a felújítást, a rezsit, meg a takarítást, nagyjából kijön, hogy kétezer euró tiszta hasznom lesz. És ha azt beszorozzuk még kettővel, az már négy – tette hozzá Bandika. Pontosan! – helyeselt Ervin. Négyezer euró, gondoljon csak bele. Milyen szép összeg!

Már visszafelé ballagtak a faluba, amikor Ervin rádöbbent, hogy ottfelejtette a fűrészt. Fenyőt sem hoztak, mert közben eszükbe jutott, hogy ez egy lomblevelű erdő. Nem baj, holnap csinálunk kocsonyát – szívott egyet az orrán Bandika. Elmondta még azt is, hogy a kocsonya lengyelül galareta, de ők répát is tesznek bele, a répa pedig lengyelül marhewka. Ervin erre elmondta, hogy ismert korábban egy fiút, akit Daniel Marhewkának hívtak, de mindettől függetlenül szerinte a marhewka úgy hangzik, mintha a marharépának lenne egy becézett változata.

Egyébként miért nem jó nekünk karácsonyfának egy lomblevelű? – kérdezte. Hát mert az a lombját már lehullatta, vagyis hiába van levele, az már nem lomb, hanem avar, magyarázta Bandika. Ervin megtorpant: akkor ha mi is ezt csináljuk, mi is avarok leszünk? Karácsonykor bármi megtörténhet – söpörte le a kabátja ujjáról a havat Bandika.

