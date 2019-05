A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva április 26-án második alkalommal rendeztek Nemeshodosban nótaestet Hajlik a rózsafa címmel. Szervezője, Nagy Noémi, aki fiatal kora ellenére rajongója a magyar nótának, elmondta, hogy a múlt évinek a befejezése után rögtön szervezni kezdték a következőt. Édesanyja volt a legnagyobb segítője. Anyja és lánya tavaly együtt mérettetett meg a magyarnóta-énekesek országos versenyén, az Őszirózsán. Noémi aranykoszorús lett, s ezt az idén meg kell védenie, édesanyja pedig ezüstkoszorús minősítést ért el. Ez is arról tanúskodik, hogy nemcsak szeretik, hanem kitűnően művelik is ezt a műfajt. A nótaesten többek között fellépett Noémi párja, Lőrincz Roland, akivel nemcsak az ország számos rendezvényén szerepelnek együtt, hanem Magyarországon is, több helyszínen.

Az est Mezei Zsolt zenekarának csárdáscsokrával kezdődött, majd Balódi László polgármester szólt a jelenlevőkhöz. Kifejezte afeletti örömét, hogy most már másodízben telt ház előtt szól a magyar nóta Hodosban. A rendezvényen felléptek a környék legismertebb nótaénekesei, akik örömmel fogadták el a meghívást. A közönség távozáskor kifejezte reményét, hogy jövőre ismét eljöhet, immár a harmadik nótaestre Hodosba.

Fellépők: Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó László, Kosáry Judit, Lőrincz Roland, Jalsovszky Mónika, Nagy Attila, Győri Béla, Nagy Noémi, Méhes Judit, Iványi Árpád, Slezák Erika, Rácz Pál, Bugár Ildikó, Nagy Irma.

Zenekar: Mezei Zsolt és cigányzenekara Dunamocsról

Nagy Edit