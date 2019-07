Tüzes katlanban várta idei vendégeit Karlovy Vary 54. filmfesztiválja. Akkora hőség, mint most, soha nem tombolt még Közép-Európa legrangosabb mustráján. Még a melegforrások is felforrósodtak, a várost átszelő, helyenként harmincfokos patak most gőzölögni sem tudott, mert a levegő hőmérséklete nem engedte. Este hat óra felé vörösben úszott a Kolonnád. A napnyugta vörösében. De a fesztivál sztárjai is vörösek voltak ebben az évben. Julianne Moore, Kerekes Vica, Táňa Pauhofová és Aňa Geislerová. Négy arc, négy ország, négyféle ízlés, négyféle stílus.

Kik és honnan érkeztek a fesztiválra? Kik a mustra visszatérő vendégei? Milyen Julianne Moore? Milyen filmjei voltak a fesztiválon? Ki tért vissza két év után? Kik között szövődött barátság Karlovy Varyban? Ki tette ünnepivé a fesztivál zárógáláját?

