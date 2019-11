Elektromos meghajtású autót akar? Már nálunk is van miből válogatni!

Az elmúlt napokban lapunk hasábjain nemegyszer foglalkoztunk az elektromos meghajtású gépkocsikkal, a vásárlásukra decembertől hatályos állami támogatással és azzal is, mit érdemes tudni, mielőtt ilyen autót vennének. Most nézzünk néhány példát arra, miből válogathatnak a szlovákiai piacon a potenciális vásárlók. Melyik a legolcsóbb és melyik teszi meg a legtöbb kilométert egyetlen feltöltésre?

Az egyik legöregebb, Szlovákiában is árusított elektromobilt 2013tól gyártják. Ami a dizájnját illeti, végképp nem öregszik, épp ellenkezőleg: formáit folyamatosan frissítik. További nagy előnye a méreteiben rejlik, hiszen négy ember is elfér benne. Nekem az előző változata ugyanúgy bejött, mint az aktuális, amely viszont még egy fokkal praktikusabb lett, minimum az egymással szembe nyíló ajtóknak köszönhetően. 125 vagy 135 kW teljesítménnyel vásárolhatják meg. Egyetlen feltöltésre 250 kilométert is megtehetnek vele, ami nem eget rengető adat, de a hétköznapi használatra már elegendő lehet.

Hyundai Ioniq

A Hyundai tán az egyetlen olyan márka, amely az alternatív meghajtások közül nemcsak egyre összpontosít, hanem az összes lehetséges meghajtás fejlesztésén dolgozik, a hidrogénmeghajtást beleértve. Ezért aztán az Ioniq modellt megvehetik klasszikus hibridként, plugin hibridként és elektromobilként is. Idén egy ráncfelvarráson is átesett, amitől nagyon sokat vár a gyártó. Ami a dizájnt illeti, továbbra is futurisztikus maradt, ami viszont változott, az a meghajtás. A 28 kWh-s elemet erősebb, 38,3 kWh-s elem helyettesítette, minek köszönhetően az autóval egyetlen feltöltésre a WLTP-mérések alapján 311 kilométert is megtehetünk.

Teljesítmény: 100 kW

Elem: 38,3 kWh

Alapár: 35 990 euró