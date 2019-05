Harminchárom éve annak, hogy a világ szemtanúja volt az eddigi legsúlyosabb atomkatasztrófának. Nagyszüleim, szüleim még jól emlékeznek a történtekre, én pedig arra, amikor történelemórán tanultunk róla. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy egyszer eljutok Csernobilba.

Fotós ismerősöm képeit nézegettem, és nem értettem, miért megy valaki ilyen helyre. Örültségnek tartottam. Aztán valahogy nem tudtam betelni a képekkel, egyre jobban izgatott a dolog. Hajtott az adrenalin. Elhatároztam, hogy én is odautazom. Két hónap volt az indulásig, nem is tudatosult bennem, mire készülök. Az utazás előtt pár héttel mondtam el édesanyámnak, pár kollégának és barátnak, természetesen teljesen bolondnak tartottak. Titkon talán még én is magamat.

Megérkeztünk a zónába

Egyszer csak azon kaptam magam, hogy Pozsony felé robogok, innen indultunk. Tizenketten vágtunk neki a csernobili kalandútnak. Kora reggel érkeztünk Kijevbe, kétórás út várt még ránk a zárt zónáig. A buszban megkaptuk a szükséges biztonsági információkat, a dózismérőket, és levetítettek egy dokumentumfilmet az atomkatasztrófáról. Mire a végére értünk, ott is voltunk a zárt zóna határán.

Minden ki- és bemenő forgalmat ellenőriznek. Csak az léphet be, akinek van engedélye. A járműveket félreállítják, mintha egy másik országba lépnénk, az útleveleket is ellenőrzik. A zónát harminc kilométer hosszan lezárták, még a légterét is. Utasszállító gépek itt nem repülhetnek keresztül.

A táj semmihez sem hasonlítható. Kihalt minden, forgalom alig. Kis zötykölődés után eljutottunk Csernobilba, ahol a szállásunk is volt. Sokan meglepődnek, ha meghallják, hogy az erőműtől néhány kilométerre lévő kisvárosban körülbelül négyezer ember él. Közülük sokan az erőmű környékén zajló munkálatokban vesznek részt.

Nem annyira elhagyatott, mint gondoltam. Igaz, sok benne az üresen álló épület, de élnek itt emberek: bevásárlószatyros nénik, munkaruhás férfiak jönnek-mennek, ha nem is sokan, de ahhoz éppen elegen, hogy ne keltse szellemváros benyomását. Van benne minden. Kisbolt, iskola, posta, rendezett parkok, emlékművek és egy hatalmas Lenin-szobor a közepén. Körbejártuk a várost, majd elindultunk első túránkra, az egykor szigorúan őrzött katonai támaszpontra a Duga radarállomáshoz. Még a hidegháború alatt kezdték építeni, feladata az Egyesült Államok területén történő rakétaindítások felderítése volt. Az atomkatasztrófa után a rendszert üzemen kívül helyezték, de a mai napig katonai őrizet alatt áll. Megnéztünk az egykori úttörőtábort és a baleset következményeinek felszámolását végző ún. likvidátorok emlékművét is.

A katasztrófa

Hatalmas élményekben volt részünk, nem is gondoltuk, hogy ezt a második nap felülmúlja. Reggel izgatottan keltünk fel, alig vártuk, hogy elinduljunk felfedezni az atomerőmű környékét és az egykori szocialista álomvárost, Pripjatyot.

Csoportvezetőnk lelkünkre kötötte, hogy szigorúan tilos bármihez hozzáérni, leülni vagy akár a betonról lelépni. Kötelező volt hosszúnadrágban és hosszú ujjú pólóban lenni; nyáron nem olyan kellemes, de hát ez az előírás.

Megálltunk Kopacsiban is, vagyis ott, ahol valamikor állt, a zóna legszennyezettebb részén. 1986 nyarán a sugármentesítés során gyakorlatilag teljesen ledózerolták a falucskát, egyedül az óvoda maradt meg; olyan, mint egy kísértetház. Kitörött ablakok, szanaszét hagyott játékok, biciklik, gyermekkönyvek, régi kifestők, ágyak. Valamikor kisgyerekek aludtak rajtuk, most rozsdásan várják az idők végét.

Folytattuk utunkat, meg sem álltunk a reaktorblokkokig. A négyesnél először az új szarkofágot pillantottuk meg. Hatalmas acélmonstrum, a budapesti parlament kétszer elférne alatta. Az atomerőműben ma is 2500 munkás dolgozik annak ellenére, hogy 2000-ben teljesen leállították. A nukleáris fűtőanyag felszámolása mellett ügyelnek arra, hogy a sugárzás biztonságos szinten maradjon. Mindössze száz méterre álltunk a négyes blokktól, szemem előtt lepergett a történelem.

A csernobili baleset áldozatainak számáról szóló adatok megoszlanak. A közvetlen áldozatok többnyire az erőmű dolgozói voltak, valamint a tűzoltók, akik halálos dózisú sugárzást kaptak. Az első három nap 299 ember került kórházba, a balesetnek hivatalosan huszonnyolc közvetlen áldozata volt, Moszkvában temették el őket. Minden testet betonkoporsóba zártak.

Pripjatyi kórház

Az egykori Lenin sugárúton Pripjaty határára értünk. Ott újabb ellenőrzőpont várt bennünket. Az interneten számos fényképen és videón látható a szellemváros, mostanra annyira benőtte a növényzet, hogy első pillantásra szinte észre sem venni a többemeletes házakat.

Egykor a szovjet kormány mintavárosa volt, 1970-ben építették az erőmű dolgozói és családjuk számára. Volt itt minden, ami egy modern városra jellemző: vasútállomás, kikötő, kórház és piactér, mozi, iskola, szupermarket.

A baleset után a sugárzás meghaladta a természetes szint ezerszeresét. A lakosok csak a szükséges dolgokat vihették magukkal, azt ígérték nekik, hogy három nap múlva visszatérhetnek. Később a hatóságok úgy döntöttek, hogy a városnak örökre üresen kell maradnia.

Kis séta és néhány bokor után megpillantottuk a korház bejáratát. A létesítmény a maga idejében a legmodernebb volt. A recepcióján egy rongydarab hevert, tűzoltó sisakjának a bélése volt. A dózismérőnk magától bekapcsolt, ahogy közeledtünk. Szabadon felfedezhettük a kórházat, de az alagsorba szigorúan tilos lemenni, a csernobili tűzoltók, likvidátorok ruhái, csizmái mind itt hevernek, és erősen sugároznak. Ottlétünk óta befalazták a lejáratot, hogy még véletlenül se tévedjen le senki.

Az egész túra leghátborzongatóbb része a kórház. Az újszülöttosztályon, amely valamikor csecsemősírástól volt hangos, most síri csend. Mintha egy világvégéről szóló filmbe csöppentünk volna.

A szellemvárosban

Az állandó szolgálat ellenére nem tudták megakadályozni a fosztogatást. Főként 1991-ben, a Szovjetunió felbomlása után folyt, amikor kevésbé őrizték a területet. A várost teljesen kifosztották. A lakóknak 1987-ben lehetőségük volt arra, hogy visszatérjenek, és pár holmit magukkal vigyenek, de csak néhány bőröndnyit.

Lenin-idézetek és portrék vannak mindenhol: a kultúrpalotában, a szállodában, a kórházban, a rendőrségen, az óvodában és az iskolában. Utazás a múltba. Síri csend, még a madarak sem csiripeltek.

Pripjaty vidámparkja valószínűleg a világ legszomorúbbja. A körhintával, dodzsemmel, óriáskerékkel és egyéb játékokkal ellátott létesítményt 1986. május elsején akarták átadni. Az erőműben történt robbanás, majd az azt követő kitelepítés miatt azonban sohasem került rá sor.

Az egész városban körbevezettek bennünket. A túra végén felvittek egy magas panelház tetejére, ahonnan az egész város belátható, na meg a szélén lévő egykori szocialista büszkeség: az atomerőmű.

Az út tanulsága

Utunk vége előtt még egyszer, utoljára megpillantottunk az atomerőművet. Életre szóló élményekkel indulunk vissza Kijevbe. A fő ellenőrzőponton megállva mindenkinek sugárzásmérő vizsgálaton kellett átesnie, még a kis busznak is, amellyel utaztunk. Szerencsére senkinél nem jelzett a berendezés. A kétnapos csernobili túra során kb. annyi sugárzás éri a szervezetet, mint a mellkasröntgen során. Egy tengerentúli repülőút nagyobb sugárterheléssel jár.

Csernobil mára turistalátványosság lett. Aki idejön, ne számítson elegáns szállodákra és szuvenírboltokra. Katonaság által őrzött terület, melynek megvannak a maga szabályai. Nincs még egy ilyen hely a világon.

Bitter Róbert