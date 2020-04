1. Vegyünk mosómedvét! Régi módszer, Csehországból származik, Hrabal meg is írta a Sörgyári capriccióban. Metud bácsinak nem volt gyereke, és magányosan élt. Egyszer csak egy újsághirdetésre bukkant: „Unatkozik? Vegyen mosómedvét!” Megvette, a mosómedve pedig mindent kimosott a patakban, még azt is, amit nem kellett volna, felforgatva új gazdája életét. Metud bácsi nem tehetett mást, feladott ő is egy újsághirdetést: „Unatkozik? Vegyen mosómedvét!” Tegyen így ön is, mosómedvével rohan az idő. És hirdessen a Vasárnapban!

2. Lépjünk olajra! Karanténba kényszerített élsportolók számára fejlesztették ki a következő módszert, amely a négy fal közt is segít megőrizni fizikai kondíciónkat (a szellemiről nem is beszélve). Álljunk mezítláb a tűzhely elé, és a tűzhely, valamint a lábunk közti területre öntsünk két deciliter étolajat. Lábunkkal kenjük szét, kezeinkkel támaszkodjunk a tűzhely szélének, majd kezdjünk gyalogolni, aztán futni… mintha csak futópadon edzenénk. Ha túl lassú vagy gyors a tempó, a tűzhely gombjainak elfordításával állíthatunk a sebességen. Ha kopognak, hagyjuk abba.

3. Javítsuk meg a WC-tartályt! Ereszt a WC-tartály, de eddig nem volt időnk megjavítani? Tegyük meg most! A leggyakoribb ok, hogy az öblítőszelep elvízkövesedéséből fakadóan nem zár már rendesen. Szét kell szedni az öblítőszerkezetet, és le kell szedni róla a vízkövet, mondjuk, ecettel. A beömlőszelep hibájára utalhat a túlfolyás, itt is a szétszedés az első lépés. Boldogok, akik ilyesmivel múlathatják az időt karantén idején! Ha bosszant, hogy a mi WC-tartályunknak nincs baja, rontsuk el, és máris indulhat a kalandos javítás!

4. Keressünk bűnbakot! Minden nehéz helyzetnek vannak felelősei, ha nehéz körülmények közé kerülünk, rájuk lehet haragudni. Olyan embert érdemes keresni erre a célra, akiről keveset tudunk, és tőlünk nagyon messze lakik (más országban, távoli földrészeken élők előnyben), mert ha véletlenül összetalálkozunk vele, még megmagyarázná nekünk, hogy ő nem is tehet semmiről. Az meg csak összezavarná a dolgokat a fejünkben.

5. Írjunk naplót. Civilizációs sajátosság, hogy ingerszegény környezetben gyakran kezd az ember naplót írni. Ennek oka valószínűleg az, hogy nem tűnik túl nagy feladatnak a vele történő kevés dolog dokumentálása. Akivel viszont sok minden történik, annak általában nincs ideje naplót írni. Szóval, ha ilyesmibe fogunk, gondoljunk az unokáinkra, dédunokáinkra, akik majd megtalálják a padláson (papírra írjuk, ne gépbe!), és megörülnek neki (ilyen volt a 2020-as karantén? Nem semmi…). Színezzük is ki picit nekik a történteket, mert ami most van, az marha unalmas…

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2020/14. számában jelent meg!





