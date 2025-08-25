Van-e jövője a Magyar Szövetségnek?

A történet abszurditása, hogy a folyamatos cicaharccal lekötött kisebbségi politikában a közösség jelentős része csalódott, és így bármenynyire is erőlködik a magyar zászlót stafétaként vivő Magyar Szövetség, a felemás politikai egyesítés erősen erodálta a „szlovákiai magyarok mindenkori” pártjaként fellépő szervezetet.

Mivel a Magyar Szövetség nincs a parlamentben, nem bíznak meg benne a szavazók, és mivel nem bíznak a szavazók a pártban, az képtelen a parlamentbe jutni. Ez a szlovákiai magyar politika huszonkettes csapdája.

Nem segít a párton, hogy a hosszú évek során gyakorlatilag szublimálódott szlovákiai magyar civil szférát képtelen volt „feltölteni” megfelelő álcivilekkel. A magyar adóforintokat csak egy szűk kis csoport élvezheti igazán. A felvidéki vállalkozók klubja, szövetsége pedig csak egy gittegylet.

A párt médiához való viszonyulása pedig az idei gombaszögi fesztiválon Orosz Örs – mondjuk úgy: okfejtésében – kerekedett ki a legszebben. Orosz gondolatai alapján jelenlegi nagybetűs politikai képviseletünk teljesen szereptévesztésben azt várja, hogy a szlovmagy média majd szépeket ír róla, és akkor majd ő is kedves lesz.

A legutolsó választáson pedig olyan szintre süllyedt a pártolók morálja, hogy Robert Fico támogatása opcióvá vált, és a párt képviselői sült kappan módjára csak ültek, és nem értették a zavart az erőben.

Ez a közéleti tompaság mára olyan szinten súlytalanná tette politikusainkat, hogy a Kisebbségi Kulturális Alapot úgy tudták „kiszervezni” alólunk, hogy Gubík László csak ékes szavakkal, de széttett karral állhatott a sajtó elé. Röviden summázva: politikai szövetség nélkül maradtak a Karmelitából dirigált politikusaink.

Quo vadis, Szövi? – tehetjük fel ezredszer a kérdést, ami már – valljuk be – igen csak elcsépelt és unalmas. Ugyanakkor ott motoszkálhat a fejünkben: mi lesz a Magyar Szövetséggel, ha a Magyarországon beütne a rendszerváltás?

A Fidesz szavazói bázisa az elmúlt 16 évben erősen támaszkodott a végtelenül szervilis határon túli magyar szavazókra – mármint azokra, akik az egyszerűsített honosítással a fű alatt beleszólást nyertek Magyarország belügyeibe, szavazás által. A határon túli kisebbségi politika önállóságának szinte teljes letörése Szlovákiában kiölte a fantáziát a testvérháborúba keveredett párt(jaink)ból. A legszervilisebbnek járó első hely viszont a Čajaková utcában található székház falain túl már nem igazán hoz lázba senkit. Sőt a tény, hogy egy valamikor potens párt található az említett utcában, már a lőtéri kutyát sem érdekli. 2025 egyetlen valamire való sikere a párt cégtáblájának visszaszerzése, és már szeptembert írunk.

Egyre fogyó türelemmel hát, de szegezem a kérdést Gubík Lászlónak: ebből hogy lesz képviselet, hogy lesz presztízs, hogy lesz jövő, és hogy lesz bizalom? Türelmetlenül várjuk a mestertervet.