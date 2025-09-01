A program indulásához még szükség van a kormány jóváhagyására, csak ezt követően kap zöld utat ez a figyelemreméltó kezdeményezés
Thaiföld 200 ezer ingyenrepülőjeggyel csalogatja vissza a turistákat
Thaiföld ismét trükkhöz folyamodik, hogy visszacsábítsa a világ utazóit. Az egzotikus tengerpartok és színes városok mellett most egy különleges ajándékkal is várják a turistákat: 200 ezer külföldi látogató ingyen belföldi repülőjegyet kaphat, hogy felfedezze az országot.
Thaiföld évtizedeken keresztül a világ egyik legnépszerűbb célpontja volt – közép-európai utazók százezrei is ezt választották évről évre. Az utóbbi időszakban azonban a helyi turizmus visszaesett. 2025 első hét hónapjában mindössze 20,8 millió külföldi érkezett, ami 7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A legnagyobb hiány a kínai vendégek körében tapasztalható, pedig ők mindig meghatározó szereplői voltak a thaiföldi idegenforgalomnak.
A feladott poggyászt is tartalmazza az ingyenjegy
A bangkoki kormány most egy igazán különleges kampánnyal próbálja újra felkelteni az utazók érdeklődését.
A program neve: „Buy International, Free Thailand Domestic Flight”, azaz „Vegyél nemzetközi jegyet, kapsz egy belföldit ajándékba”.
A konstrukció lényege, hogy aki repülőjegyet vásárol Thaiföldre, az ingyen juthat hozzá egy belföldi járathoz is, amely tartalmaz egy 20 kilogrammos feladott poggyászt. A program várhatóan szeptemberben indul, és november végéig tart, és csak azok élhetnek vele, akik ebben az időben vásárolnak repülőjegyet a mosoly országába, majd azon belüli úti célokra. A program indulásához még szükség van a kormány jóváhagyására, csak ezt követően kap zöld utat ez a figyelemreméltó kezdeményezés.
Ez azt jelenti, hogy a látogatók könnyen és olcsón eljuthatnak Bangkokon vagy Phuket szigetén túl más, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb régiókba.
Aki például Krabi partjait, Chiang Mai templomait vagy az észak-thaiföldi hegyvidék falvait szeretné felfedezni, most sokkal egyszerűbben megteheti.
A kampány célja éppen ez: szétoszlatni a turizmust, és rávenni az utazókat, hogy ne csak a legismertebb üdülőhelyeken töltsék idejüket, hanem fedezzék fel az ország sokszínű arcát.
Akár 200 millió eurót is hozhat az akció
A kezdeményezésben hat légitársaság vesz részt, köztük a Thai Airways, a Thai AirAsia és a Bangkok Airways. A kormány mintegy 700 millió bahtot – vagyis körülbelül 18,5 millió eurót – különített el a programra, amelytől többszörös megtérülést várnak. A számítások szerint az akció akár 8,8 milliárd bahtot (több mint 232 millió eurót) is visszahozhat a gazdaságnak, hiszen a turisták szállodákban, éttermekben és különféle élményekre költenek majd.
