Thaiföld 200 ezer ingyenrepülőjeggyel csalogatja vissza a turistákat

Thaiföld évtizedeken keresztül a világ egyik legnépszerűbb célpontja volt – közép-európai utazók százezrei is ezt választották évről évre. Az utóbbi időszakban azonban a helyi turizmus visszaesett. 2025 első hét hónapjában mindössze 20,8 millió külföldi érkezett, ami 7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A legnagyobb hiány a kínai vendégek körében tapasztalható, pedig ők mindig meghatározó szereplői voltak a thaiföldi idegenforgalomnak.

A feladott poggyászt is tartalmazza az ingyenjegy

A bangkoki kormány most egy igazán különleges kampánnyal próbálja újra felkelteni az utazók érdeklődését.

A program neve: „Buy International, Free Thailand Domestic Flight”, azaz „Vegyél nemzetközi jegyet, kapsz egy belföldit ajándékba”.

A konstrukció lényege, hogy aki repülőjegyet vásárol Thaiföldre, az ingyen juthat hozzá egy belföldi járathoz is, amely tartalmaz egy 20 kilogrammos feladott poggyászt. A program várhatóan szeptemberben indul, és november végéig tart, és csak azok élhetnek vele, akik ebben az időben vásárolnak repülőjegyet a mosoly országába, majd azon belüli úti célokra. A program indulásához még szükség van a kormány jóváhagyására, csak ezt követően kap zöld utat ez a figyelemreméltó kezdeményezés.

Ez azt jelenti, hogy a látogatók könnyen és olcsón eljuthatnak Bangkokon vagy Phuket szigetén túl más, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb régiókba.

Aki például Krabi partjait, Chiang Mai templomait vagy az észak-thaiföldi hegyvidék falvait szeretné felfedezni, most sokkal egyszerűbben megteheti.

A kampány célja éppen ez: szétoszlatni a turizmust, és rávenni az utazókat, hogy ne csak a legismertebb üdülőhelyeken töltsék idejüket, hanem fedezzék fel az ország sokszínű arcát.

Akár 200 millió eurót is hozhat az akció

A kezdeményezésben hat légitársaság vesz részt, köztük a Thai Airways, a Thai AirAsia és a Bangkok Airways. A kormány mintegy 700 millió bahtot – vagyis körülbelül 18,5 millió eurót – különített el a programra, amelytől többszörös megtérülést várnak. A számítások szerint az akció akár 8,8 milliárd bahtot (több mint 232 millió eurót) is visszahozhat a gazdaságnak, hiszen a turisták szállodákban, éttermekben és különféle élményekre költenek majd.