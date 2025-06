Nézze meg, melyek a világ legjobb légitársaságai, fapadosai

A légi közlekedési ipar Oscar-díjaként is emlegetett elismerést 2025-ben a Qatar Airways nyerte, a katari légitársaság immár kilencedik alkalommal nyerte meg a címet. A második helyen a Singapore Airlines végzett, míg a harmadik a hongkongi székhelyű Cathay Pacific lett. A legjobb európai légitársaság címet a Turkish Airlines nyerte, az unióban az Air France lett a legjobb.

Osztályok szerint is értékelték az utasok a légitársaságokat. A turistaosztály első három helyezettje a Cathay Pacific, Qatar Airways és Singapore Airlines lett, az üzleti osztályon a Qatar Airways lett az első a Singapore Airlines és a Cathay Pacific előtt, az első osztályon pedig a Singapore Airlines, Emirates és Air France a sorrend.

Nemcsak a hagyományos légitársaságok, de a fapadosok között is kialakult egy lista, ezt – ahogy 2010-től minden évben – idén is az Air Asia nyerte meg. Európából az Eurowings lett a legjobb, negyedik helyen végzett a teljes listán. A regionális légitársaságok közül a legjobb most is a Bangkok Airways lett.

Az utasélményt jelentősen befolyásolja, milyen a személyzet, ebben idén a Singapore Airlines lett a legjobb a japán ANA és a Cathay Pacific előtt, a legjobb fedélzeti szórakoztató rendszer kategóriában pedig a Cathay Pacific, az Emirates és a Qatar Airways lett a sorrend.

A legjobban fejlődő légitársaság díját a Starlux Airlines nyerte az olasz ITA Airways és a hongkongi HK Express előtt. S ha már Olaszország, a legjobb reptéri várót e felmérés alapján a római FCO repülőtéren találjuk, ez a Plaza Premium Lounge.

A Skytrax World Airlines Awards egy független online felmérés, a ranglistákat az utasok véleménye alapján állítják össze. Az adatfelvétel 2024 szeptembere és 2025 májusa között zajlott, több százezer és több mint száz különféle nemzetiségű utas részvételével.

Itt böngészheti a részletes listát, valamint az egyes kategóriák győzteseit.