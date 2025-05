Ezért kockázatos az egyirányú repülőjegy a hosszú távú járatokra

Ez a módszer leginkább a hosszú távú járatok esetében üthet vissza, és mivel most a Scoot fapados légitársaság hamarosan elindítja a Bécs–Szingapúr járatot, ismét érdemes átismételni a szabályokat, és felhívni a figyelmet a buktatókra. Annál is inkább, mivel már most is elérhetők a néha 200 euróba se kerülő jegyek a népszerű célállomásokra (köztük van Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Bali stb.). Igen ám, de sokszor csak egy irányba olcsó a jegy, a visszaútra szóló jegy már drágább. Ilyenkor jön a megoldás, hogy sokan megveszik az odautat, lesz, ami lesz alapon.

Az olcsó jegyben nincs semmi extra szolgáltatás

De nem szabad elfelejteni, a fapados légitársaságoknál az olcsó jegy azt is jelenti, hogy abban nincs semmi extra szolgáltatás (étel, ülőhelyválasztás, feladott csomag stb.). Így ennek hozzáadása – ha szükség van rá – jelentősen megdrágítja a teljes árat. Éppen ezért mindig jobb, ha oda-vissza útra foglalunk jegyet, ha tudjuk, meddig maradnánk, mivel bármennyire is kecsegtetően hangzik az egyirányú szuper olcsó ajánlat, a végén szinte biztos, hogy többet fizet az utas, mintha azonnal retúrjegyet vett volna – arról már nem is beszélve, hogy valószínűleg lényegesen körülményesebb lesz a hazautazás, és az is lehet, még valahol 10–20 órát is várni kell a repülőtéren vagy a tranzitként szolgáló városban (ami szintén költséges).

De miért körülményesebb a két egyirányú jegy foglalása a hosszú távú járatok esetén?

Mivel ezeken a vonalakon elsősorban nagy, hálózatos légitársaságok üzemeltetnek járatot, és az árszabályozásuk szerint náluk mindig a retúrjegy az, ami a legolcsóbban elérhető.

Vagyis ezek a légitársaságok nem jelentenek megoldást az olcsó hazaútra. Néha van-egy útvonal, légitársaság, amely időnként bedob egy-egy ilyen olcsó árat is (főleg azokon a vonalakon, ahol van fapados konkurencia is – például a Scootnak köszönhetően a minap láttam a Qatar Airwaysszel is 340 eurós egyirányú jegyet Szingapúr–Bécs vonalon, ami láthatóan reakció a járatnyitásra), de a leggyakrabban úgy tudunk végül hazajutni, hogy vagy veszünk egy drágább jegyet, vagy több - akár 2-3 átszállással jutunk csak haza. Sokáig tart, kényelmetlen, és szinte biztos, hogy drágább is, mintha azonnal retúrjegyet foglaltunk volna.

A világ nem Európa

A fentiekből kiderül, hogy ami működik Európán belül, hogy bármikor tudunk foglalni szinte bármilyen vonalon, az a hosszú távú járatoknál csak ritkán lehetséges. Míg az öreg kontinensen óriási a fapados konkurencia, ami alacsonyabban tartja a jegyárakat (kivéve, ha monopolhelyzetbe kerül egy-egy légitársaság valamelyik vonalon, vagy a főszezon két hónapjában), addig a távolabbra repülő légitársaságok közül csak egy-egy jelenik meg a piacon. Éppen ezért, ha tudjuk, meddig maradunk, érdemes minden esetben retúrjegyet foglalni, és nem bedőlni az akciós egyirányú jegyeknek.