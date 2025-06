Ukrajna saját gyártásból képes fedezni fegyverigényének csaknem negyven százalékát

Az államfő hangsúlyozta egyúttal, hogy országának továbbra is sürgősen szüksége van légvédelmi eszközökre, „különösen Patriot rendszerekre és rakétákra”. Hozzátette: egyfelől Oroszország megkezdte a nyári offenzíváját, másfelől viszont kénytelen diplomáciával is foglalkozni. „Ez egyszerre kihívás és valós lehetőség mindannyiunk számára, esély arra, hogy elsőként próbáljunk véget vetni ennek a háborúnak” – emelte ki. Rámutatott arra, hogy Európa az Egyesült Államokkal együtt jobb fegyverekkel rendelkezik, mint Oroszország. „Taktikai szinten is erősebb megoldásaink vannak. Tegnapi műveletünk is ezt bizonyította. Oroszországnak éreznie kell veszteségei súlyát. Ez az, ami a diplomácia felé terelheti őket” – szögezte le Zelenszkij.

Felszólította a csúcstalálkozó résztvevőit, hogy kérdezzék meg hírszerzőiket, mit tervez Oroszország idén nyáron Fehéroroszországban. „Ha olyan bátrak, hogy újabb támadásokat terveznek, akkor egyesítenünk kell erőinket. Most ez azt jelenti, hogy meg kell erősíteni Ukrajnát, hogy meg tudjuk állítani ezt a háborút, és megakadályozzuk annak továbbterjedését” – emelte ki az elnök.

Zelenszkij kijelentette: nem biztos abban, hogy az orosz delegáció készen áll egy eredményes isztambuli találkozóra a nap folyamán. Közölte: arra számít, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió új szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, amennyiben a hétfői isztambuli találkozó nem hoz eredményt. Elmondta, hogy Ukrajna számára a következő kérdések különösen fontosak: a feltétel nélküli tűzszünet, az elhurcolt gyermekek hazahozatalával kapcsolatos humanitárius kérdések, valamint a „civil foglyok, köztük újságírók és politikai okból bebörtönzöttek” ügye. Kiemelte: fontos, hogy mindannyian hazatérhessenek.

Heorhij Tihij külügyi szóvivő az X-en közölte, hogy az orosz küldöttséggel való megbeszélések előtt Szerhij Kislica első külügyminiszter-helyettes és Olekszandr Bevz, az ukrán delegáció tagja Isztambulban egyeztették álláspontjukat Németország, Olaszország és Nagy-Britannia képviselőivel. Részletesen beszámoltak a napirendi pontokról, amelyek között szerepel a teljes tűzszünet feltételeinek megvitatása és a bizalomépítést szolgáló humanitárius intézkedések, egyúttal megerősítették Ukrajna elkötelezettségét a békére tett erőfeszítések iránt.

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnöke a Telegramon megerősítette, hogy a vasárnap végrehajtott ukrán művelet során négy oroszországi repülőtéren sikerült csapást mérni a stratégiai légierő repülőgépeire, és megsemmisítettek 41 orosz stratégiai katonai repülőgépet. „Összességében a stratégiai robotrepülőgép-hordozók 34 százalékának megsemmisítéséről beszélhetünk az Oroszországi Föderáció fő bázisrepterein” – emelte ki az SZBU vezetője.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok tüzérségi támadást hajtottak végre Herszon város kikötői kerülete ellen, egy helyi lakos életét vesztette, egy ötéves gyerek pedig megsebesült.

A Donyeck megyei ügyészség hétfőn közölte, hogy előző nap az orosz erők FAB-250-es bombával légicsapást mértek Kosztyantinyivka városára, a támadásban egy nő életét vesztette.

Az északkeleti Szumi megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy reggel az orosz hadsereg erői eltaláltak egy ipari létesítményt a régióban, két nő megsebesült.

A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz csapatok tüzet nyitottak egy tűzoltó- és mentőállomásra Zaporizzsja megyében, aminek következtében négy mentős megsebesült.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége már megközelítette a 990 ezret.