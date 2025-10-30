Ukrajna még az idén bezárja kubai nagykövetségét

„Úgy döntöttünk, hogy ebben az évben bezárjuk havannai nagykövetségünket, és alacsonyabb szintre csökkentjük diplomáciai kapcsolatainkat” – tájékoztatott Szibiha, és bejelentette azt is, hogy Ukrajna az ENSZ-közgyűlésben azon határozat ellen szavazott, amely a Kubával szembeni amerikai blokád feloldását sürgette.

A bejegyzésben az ukrán tárca arra is kitért, hogy lépése nem tekinthető váratlannak, tekintettel Kuba és Oroszország szoros viszonyára.

Korábban a kubai külügyminisztérium azt közölte, hogy Havanna „visszautasítja azokat a hazug vádakat”, melyek szerint részt vesz az ukrajnai háborúban.