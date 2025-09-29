TRAGÉDIA: Kiesett a megpördülő autóból, meghalt egy férfi Vága és Nemeskajal között

A rendőrség közlése szerint a Kia Carens típusú gépkocsit vezető 43 éves férfi a Vága és Nemeskajal között húzódó útszakaszon egy balkanyart túl gyorsan vett be, amelynek következtében megcsúszott, áthajtott a szemközti sávba, és egy mezőre sodródott.

Az autó többször is megpördült, eközben az anyósülésen tartózkodó, ukrán állampolgársággal rendelkező 59 éves férfi kiesett a gépjárműből. A mentősök a helyszínről súlyos, életveszélyes sérülésekkel a galántai kórházba szállították, ahol később elhunyt.

A balesetben a sofőr is megsebesült, őt szintén kórházba vitték. Vért vettek tőle, hogy kiderüljön, az incidens pillanatában volt-e a szervezetében alkohol vagy más, függőséget okozó szer. A rendőrök ideiglenesen bevonták a jogosítványát.

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.